Нападающий «Динамо» Тюкавин оценил шансы команды на чемпионство

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Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин высказался о победе в матче 26-го тура чемпионата России с «Зенитом» (1:0), а также о шансах команды на чемпионство в Российской Премьер-Лиге.

— Это отлично, если есть интрига в чемпионской гонке.

— Какие шансы «Динамо» на чемпионство?

— Большие, — передаёт слова Тюкавина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Константин Тюкавин стал автором единственного гола. Он отличился на 76-й минуте.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Сергея Семака набрала 50 очков за 26 матчей. На второй строчке располагается «Краснодар», заработав 49 очков за 25 игр. «Динамо» находится на третьей строчке, набрав 47 очков после 26 матчей.