«Спортинг» вырвал ничью у «Порту», сделав камбэк с 0:2 за минуту в концовке матча

В Порту, на стадионе «Драгау» завершился матч 31-го тура чемпионата Португалии, в котором одноимённый клуб сыграл вничью с лиссабонским «Спортингом» (2:2).

Хозяева повели 2:0 ещё в первом тайме благодаря голам в исполнении Эванилсона и Пепе. Однако гостям удалось совершить практически невозможное в самой концовке встречи усилиями шведского форварда Виктора Дьёкереша. Сначала он на 87-й минуте сократил отставание, а ещё через одну минуту сравнял счёт.

Тем не менее, у хозяев был шанс всё же склонить чашу весов в свою пользу. На 90-й минуте прямую красную карточку получил английский форвард «Спортинга» Маркус Эдвардс, однако воспользоваться численным преимуществом «Порту» не успел.

Таким образом, «Спортинг» сделал ещё один важный шаг на пути к чемпионству. Команда Рубена Аморима имеет 81 очко после 31 матча и возглавляет турнирную таблицу, опережая идущую следом «Бенфику» на пять очков.

«Порту» набрал 63 очка после 31 игры и идёт третьим.