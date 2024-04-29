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«Спортинг» вырвал ничью у «Порту», сделав камбэк с 0:2 за минуту в концовке матча

«Спортинг» вырвал ничью у «Порту», сделав камбэк с 0:2 за минуту в концовке матча
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В Порту, на стадионе «Драгау» завершился матч 31-го тура чемпионата Португалии, в котором одноимённый клуб сыграл вничью с лиссабонским «Спортингом» (2:2).

Португалия - Примейра . 31-й тур
28 апреля 2024, воскресенье. 22:30 МСК
Порту
Порту
Окончен
2 : 2
Спортинг
Лиссабон
1:0 Эванилсон – 7'     2:0 Пепе – 40'     2:1 Дьёкереш – 87'     2:2 Дьёкереш – 88'    
Удаления: нет / Эдвардс – 90'

Хозяева повели 2:0 ещё в первом тайме благодаря голам в исполнении Эванилсона и Пепе. Однако гостям удалось совершить практически невозможное в самой концовке встречи усилиями шведского форварда Виктора Дьёкереша. Сначала он на 87-й минуте сократил отставание, а ещё через одну минуту сравнял счёт.

Тем не менее, у хозяев был шанс всё же склонить чашу весов в свою пользу. На 90-й минуте прямую красную карточку получил английский форвард «Спортинга» Маркус Эдвардс, однако воспользоваться численным преимуществом «Порту» не успел.

Таким образом, «Спортинг» сделал ещё один важный шаг на пути к чемпионству. Команда Рубена Аморима имеет 81 очко после 31 матча и возглавляет турнирную таблицу, опережая идущую следом «Бенфику» на пять очков.

«Порту» набрал 63 очка после 31 игры и идёт третьим.

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