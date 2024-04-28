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«Это хорошо, когда много игр». Форвард «Динамо» Тюкавин — о тяжёлом графике

«Это хорошо, когда много игр». Форвард «Динамо» Тюкавин — о тяжёлом графике
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Форвард московского «Динамо» Константин Тюкавин высказался о графике команды.

— Насколько тяжело при таком насыщенном графике?

— Вообще классно. Меньше тренируешься, приезжаешь на восстановление, потом предыгровая, а на следующий день игра. Это хорошо, когда много игр. Главное — быть в хорошей физической форме и хорошо восстанавливаться, — передаёт слова Тюкавина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, сегодня, 28 апреля 2024 года, в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» завершился матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ), в котором столичное «Динамо» нанесло поражение лидеру чемпионата — «Зениту» из Санкт-Петербурга с минимальным счётом 1:0.

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