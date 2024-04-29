Аршавин — о чемпионской гонке в РПЛ: мне очень тревожно за «Зенит»

Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин заявил, что ему тревожно за петербургскую команду в борьбе за победу в чемпионате России.

«Мне очень тревожно за «Зенит». Если «Краснодар» хочет занимать первое место, то нужно обыгрывать «Крылья Советов» и делать огромную заявку на чемпионство», — сказал Аршавин в эфире программы «Все на Матч».

Напомним, после 25 туров Российской Премьер-Лиги первое место занимает «Зенит», набравший 50 очков. На второй строчке с матчем в запасе расположился «Краснодар», заработавший 49 очков. Замыкает тройку лидеров московское «Динамо», имеющее в своём активе 44 очка.

В следующем матче «Краснодар» в гостях сыграет с «Крыльями Советов», встреча состоится 29 апреля, начало — в 13:00 мск.