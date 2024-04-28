Антон Шунин высказался о высокой результативности Константина Тюкавина

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Голкипер московского «Динамо» Антон Шунин оценил показали результативности нападающего бело-голубых Константина Тюкавина. Сегодня, 28 апреля, Тюкавин принёс победу «Динамо» в матче 26-го тура чемпионата России с «Зенитом» (1:0).

«Думаю, это только начало. Он хороший игрок. Сейчас он созревает и помогает нашей команде. Залог хорошей игры в матчах — огромное количество проведённых тренировок. Он хорошо тренируется. Всё идёт абсолютно логично », — передаёт слова Шунина корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 21-летний Константин Тюкавин провёл 26 матчей, в которых забил 13 мячей и сделал восемь голевых передач.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Сергея Семака набрала 50 очков за 26 матчей. На второй строчке располагается «Краснодар», заработав 49 очков за 25 игр. «Динамо» находится на третьей строчке, набрав 47 очков после 26 матчей.