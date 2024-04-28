Вендел придавил Фомина, Клаудиньо показывал тигра на торсе. Фото матча «Динамо» — «Зенит»

28 апреля в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» одержало победу над «Зенитом». Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу команды Марцела Лички. Автором единственного гола стал нападающий москвичей Константин Тюкавин.

Лучшие кадры с матча «Динамо» — «Зенит» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

Таким образом, команда Марцела Лички набрала 47 очков после 26 матчей и занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. «Зенит» потерпел второе поражение кряду, остался с 50 очками после такого же количества игр и продолжает лидировать в чемпионате, однако у идущего следом «Краснодара» 49 очков и матч в запасе.