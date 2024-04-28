«Балтика» — ЦСКА: хозяева забили третий мяч

В эти минуты проходит матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются калининградская «Балтика» и московский ЦСКА. Игра проходит на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. В качестве главного арбитра встречи выступает Ян Бобровский. Матч начался в 21:30 мск. На момент написания новости счёт в матче — 3:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 85-й минуте матча довёл счёт до разгромного полузащитник «Балтики» Кирилл Капленко.

После 25 туров чемпионата России «Балтика» набрала 23 очка и занимает 15-е место. После аналогичного количества матчей Российской Премьер-Лиги ЦСКА заработал 38 очков и располагается на седьмой строчке. Турнирную таблицу возглавляет «Зенит», у которого 50 очков.

В нынешнем сезоне РПЛ команды встречались в матче 10-го тура. В том противостоянии красно-синие одержали победу со счётом 1:0.