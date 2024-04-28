Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Бетис — Севилья. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Семак прокомментировал поражение «Зенита» от «Динамо» в гостевом матче 26-го тура РПЛ

Семак прокомментировал поражение «Зенита» от «Динамо» в гостевом матче 26-го тура РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о поражении команды от московского «Динамо» в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча состоялась 28 апреля. Она завершилась со счётом 1:0 в пользу столичного клуба. Автором единственного гола стал нападающий бело-голубых Константин Тюкавин.

МИР Российская Премьер-лига . 26-й тур
28 апреля 2024, воскресенье. 19:15 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 0
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Тюкавин – 77'    

«К сожалению, неудачный для нас результат. Что касается хода матча, мяч контролировали много, но остроты в атаке нам не хватало. При аналогичных моментах, когда в первом тайме у нас был у Кассьерры, во втором — у Тюкавина, мы не реализовали, «Динамо» реализовало.

В целом, в последних матчах, естественно, не хватает более явных голевых моментов, что касается игры в атаке. В остальном, если говорить о контроле мяча, контроле игры, в принципе, играли нормально. Соперник ждал наших ошибок, хотел использовать быстрые ответные атаки, чтобы создавать опасность у наших ворот. К сожалению, сегодня не получили тот результат, который хотели», – приводит слова Семака пресс-служба сине-бело-голубых.

Напомним, команда Марцела Лички набрала 47 очков после 26 матчей и занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. «Зенит» потерпел второе поражение кряду, остался с 50 очками после такого же количества игр и продолжает лидировать в чемпионате, однако у идущего следом «Краснодара» 49 очков и матч в запасе.

Материалы по теме
«Динамо» снова в чемпионской гонке! Ради победы над «Зенитом» Личка изменил себе
«Динамо» снова в чемпионской гонке! Ради победы над «Зенитом» Личка изменил себе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android