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Игрок «Спартака» Медина: мы заслужили победу над «Локомотивом»

Игрок «Спартака» Медина: мы заслужили победу над «Локомотивом»
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Полузащитник «Спартака» Хесус Медина прокомментировал победу над «Локомотивом» в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча состоялась вчера, 28 апреля. Она закончилась со счётом 3:2 в пользу «Спартака».

МИР Российская Премьер-лига . 26-й тур
28 апреля 2024, воскресенье. 16:15 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
3 : 2
Локомотив М
Москва
1:0 Бонгонда – 44'     1:1 Сулейманов – 51'     2:1 Медина – 56'     3:1 Хлусевич – 67'     3:2 Сарвели – 71'    

«Мы провели хороший матч и заслужили победу. Нужно продолжить успешную серию в следующих матчах. Для этого поправим немного дела в защите, ряд других моментов.

В первом тайме «Локо» старался больше атаковать, искать свободные пространства. Но справились и в итоге вышли вперёд. Как я сказал, нужно продолжать в том же духе», — сказал Медина в интервью клубной пресс-службе.

Напомним, после 26 сыгранных матчей чемпионата России «Спартак» набрал 42 очка. Коллектив Владимира Слишковича занимает четвёртое место в турнирной таблице. После аналогичного количества матчей Российской Премьер-Лиги «Локомотив» заработал 41 очко. Теперь подопечные Михаила Галактионова располагаются на пятой строчке в таблице РПЛ.

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