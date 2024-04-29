Игрок «Спартака» Медина: мы заслужили победу над «Локомотивом»

Полузащитник «Спартака» Хесус Медина прокомментировал победу над «Локомотивом» в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча состоялась вчера, 28 апреля. Она закончилась со счётом 3:2 в пользу «Спартака».

«Мы провели хороший матч и заслужили победу. Нужно продолжить успешную серию в следующих матчах. Для этого поправим немного дела в защите, ряд других моментов.

В первом тайме «Локо» старался больше атаковать, искать свободные пространства. Но справились и в итоге вышли вперёд. Как я сказал, нужно продолжать в том же духе», — сказал Медина в интервью клубной пресс-службе.

Напомним, после 26 сыгранных матчей чемпионата России «Спартак» набрал 42 очка. Коллектив Владимира Слишковича занимает четвёртое место в турнирной таблице. После аналогичного количества матчей Российской Премьер-Лиги «Локомотив» заработал 41 очко. Теперь подопечные Михаила Галактионова располагаются на пятой строчке в таблице РПЛ.