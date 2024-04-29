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«Марсель» вырвал победу у «Ланса» в матче 31-го тура французской Лиги 1

«Марсель» вырвал победу у «Ланса» в матче 31-го тура французской Лиги 1
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28 апреля состоялся матч 31-го тура французской Лиги 1, в рамках которого сыграли «Марсель» и «Ланс». Встреча прошла в Марселе на стадионе «Велодром». В качестве главного арбитра матча выступил рефери Эрик Ваттеллье. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по московскому времени. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

Франция - Лига 1 . 31-й тур
28 апреля 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Марсель
Марсель
Окончен
2 : 1
Ланс
Ланс
1:0 Обамеянг – 1'     1:1 Саид – 77'     2:1 Гейе – 85'    

На первой минуте хозяева поля вышли вперёд. В их составе гол на счёт записал нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг. Форвард «Ланса» Уэсли Саид сравнял счёт на 77-й минуте. Однако за пять минут до истечения основного времени встречи полузащитник «Марселя» Пап Гейе принёс своей команде победу.

Таким образом, «Марсель» за 31 матч в чемпионате Франции набрал 44 очка. Команда занимает седьмое место в турнирной таблице. «Ланс», в активе которого осталось 46 очков, располагается на шестой строчке.

Таблица Лиги 1
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