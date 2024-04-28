Защитник «Зенита» Нино: мы должны вкладывать больше сердца в то, что мы делаем

Бразильский защитник «Зенита» Нино прокомментировал поражение своей команды в сегодняшнем матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) со столичным «Динамо» (0:1).

«Мы должны понять, что всегда можем играть лучше, показывать лучший футбол, чем показываем сейчас. Мы должны осознать, что мы здесь не просто так, а для того, чтобы приносить радость болельщикам и делать всё для того, чтобы наша жизнь, жизнь наших семей, настроение людей, которые нас поддерживают, становилось лучше. Мы должны вкладывать больше сердца, больше души в то, что мы делаем. Нам немного не хватает запала, нужно вернуть эмоции. Они точно есть, нужно только достать их из себя», — приводит слова Нино пресс-служба «Зенита».

Напомним, это поражение стало вторым подряд для команды Сергея Семака в рамках РПЛ. «Зенит» остался с 50 очками после 26 матчей и продолжает лидировать в чемпионате, однако у идущего следом «Краснодара» 49 очков и матч в запасе.