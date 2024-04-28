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Защитник «Зенита» Нино: мы должны вкладывать больше сердца в то, что мы делаем

Защитник «Зенита» Нино: мы должны вкладывать больше сердца в то, что мы делаем
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Бразильский защитник «Зенита» Нино прокомментировал поражение своей команды в сегодняшнем матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) со столичным «Динамо» (0:1).

МИР Российская Премьер-лига . 26-й тур
28 апреля 2024, воскресенье. 19:15 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 0
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Тюкавин – 77'    

«Мы должны понять, что всегда можем играть лучше, показывать лучший футбол, чем показываем сейчас. Мы должны осознать, что мы здесь не просто так, а для того, чтобы приносить радость болельщикам и делать всё для того, чтобы наша жизнь, жизнь наших семей, настроение людей, которые нас поддерживают, становилось лучше. Мы должны вкладывать больше сердца, больше души в то, что мы делаем. Нам немного не хватает запала, нужно вернуть эмоции. Они точно есть, нужно только достать их из себя», — приводит слова Нино пресс-служба «Зенита».

Напомним, это поражение стало вторым подряд для команды Сергея Семака в рамках РПЛ. «Зенит» остался с 50 очками после 26 матчей и продолжает лидировать в чемпионате, однако у идущего следом «Краснодара» 49 очков и матч в запасе.

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