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Гасперини: сейчас Лига Европы — это наша приоритетная цель

Гасперини: сейчас Лига Европы — это наша приоритетная цель
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Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал победу над «Эмполи» в матче 34-го тура Серии А, а также сказал, что выступление команды в Лиге Европы для него сейчас имеет больший приоритет.

Италия - Серия А . 34-й тур
28 апреля 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Аталанта
Бергамо
Окончен
2 : 0
Эмполи
Эмполи
1:0 Пашалич – 42'     2:0 Лукман – 51'    

«Сегодняшний результат нашего матча и игрового дня в Серии А в целом благоприятны для нас. Если мы сможем набрать как можно больше очков, то наше положение в таблице может существенно измениться.

Сейчас Лига Европы — это наша приоритетная цель, и мы должны быть осторожны, потому что «Марсель» — сильная команда.

У нас много игроков, которые могут изменить ситуацию в атаке, поэтому сегодня была ротация состава. В четверг у нас полуфинал, оба матча которого важны, но первый немного важнее» — приводит слова Гасперини Football Italia.

В полуфинале Лиги Европы «Аталанта» сыграет с «Марселем». Первый матч пройдёт 2 мая.

Лига Европы . 1/2 финала. 1-й матч
02 мая 2024, четверг. 22:00 МСК
Марсель
Марсель, Франция
Не начался
Аталанта
Бергамо, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Турнирная таблица Серии А
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