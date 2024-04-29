Гасперини: сейчас Лига Европы — это наша приоритетная цель

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал победу над «Эмполи» в матче 34-го тура Серии А, а также сказал, что выступление команды в Лиге Европы для него сейчас имеет больший приоритет.
«Сегодняшний результат нашего матча и игрового дня в Серии А в целом благоприятны для нас. Если мы сможем набрать как можно больше очков, то наше положение в таблице может существенно измениться.
Сейчас Лига Европы — это наша приоритетная цель, и мы должны быть осторожны, потому что «Марсель» — сильная команда.
У нас много игроков, которые могут изменить ситуацию в атаке, поэтому сегодня была ротация состава. В четверг у нас полуфинал, оба матча которого важны, но первый немного важнее» — приводит слова Гасперини Football Italia.
В полуфинале Лиги Европы «Аталанта» сыграет с «Марселем». Первый матч пройдёт 2 мая.
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