Победителям турнира «Игра твоей мечты» вручили кубок перед матчем «Спартак» — «Локомотив»

В воскресенье, 28 апреля, перед матчем 26-го тура РПЛ «Спартак» — «Локомотив» (3:2) состоялась торжественная церемония награждения победителей Всероссийского турнира для детей из детских домов и школ-интернатов «Игра твоей мечты».

В этом году команда «Рязанской школы-интерната №26» по пенальти обыграла «Дом детства» из Оренбурга. Победители получили чемпионский кубок, а также выиграли поездку в футбольный лагерь в Сочи. Ребята получили незабываемые впечатления от атмосферы на домашней арене красно-белых и яркие эмоции от матча.

Напомним, 21 апреля на полях академии Ф.Ф. Черенкова состоялась финальная часть Всероссийского турнира для детей из детских домов и школ-интернатов «Игра твоей мечты», организованного МООВ «Клуб волонтеров». В турнире приняли участие 60 команд из 22 регионов России. Всего в проекте участвует более 2000 детей.