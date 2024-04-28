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Арда Гюлер: меня удивляет, что Модрич называет меня «старшим братом»

Арда Гюлер: меня удивляет, что Модрич называет меня «старшим братом»
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Турецкий полузащитник мадридского «Реала» Арда Гюлер, ставший автором единственного гола в последнем матче «сливочных» в Ла Лиге с «Реалом Сосьедадом» (1:0), рассказал о взаимоотношениях с партнёрами по команде.

«Большинство игроков в команде зовут меня «Аби», что означает «старший брат», но они не знают, что это значит. Я удивлён тому, что меня называет так Модрич», — приводит слова Гюлера Madrid Universal в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, 19-летний Гюлер перешёл в мадридский клуб летом 2023 года из «Фенербахче». В нынешнем сезоне он сыграл лишь в шести матчах чемпионата Испании, забив два мяча. Также на счету молодого футболиста один матч на Кубок Испании и одна игра в рамках Суперкубка, в которых он не отметился результативными действиями.

Испания - Примера . 33-й тур
26 апреля 2024, пятница. 22:00 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Окончен
0 : 1
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Гюлер – 29'    
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