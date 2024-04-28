Хлусевич: наконец-то начал забивать, до этого сильно критиковали в этом плане

Защитник «Спартака» Даниил Хлусевич, ставший автором победного гола своей команды в сегодняшнем матче РПЛ с «Локомотивом» (3:2), дал оценку своей игре в последних встречах.

«Мне очень нравится это, что начал наконец-то забивать, потому что до этого достаточно сильно критиковали в этом плане. Хотя, несмотря на то что в защите больше играл, но начал забивать, надеюсь продолжить», — сказал Хлусевич в интервью клубной пресс-службе.

В текущем чемпионате 23-летний Даниил Хлусевич провёл 21 матч, в которых забил пять мячей.

Напомним, после 26 сыгранных матчей чемпионата России «Спартак» набрал 42 очка. Коллектив Владимира Слишковича занимает четвёртое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на восемь баллов за четыре тура до конца чемпионата.