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Хлусевич: наконец-то начал забивать, до этого сильно критиковали в этом плане

Хлусевич: наконец-то начал забивать, до этого сильно критиковали в этом плане
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Защитник «Спартака» Даниил Хлусевич, ставший автором победного гола своей команды в сегодняшнем матче РПЛ с «Локомотивом» (3:2), дал оценку своей игре в последних встречах.

МИР Российская Премьер-лига . 26-й тур
28 апреля 2024, воскресенье. 16:15 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
3 : 2
Локомотив М
Москва
1:0 Бонгонда – 44'     1:1 Сулейманов – 51'     2:1 Медина – 56'     3:1 Хлусевич – 67'     3:2 Сарвели – 71'    

«Мне очень нравится это, что начал наконец-то забивать, потому что до этого достаточно сильно критиковали в этом плане. Хотя, несмотря на то что в защите больше играл, но начал забивать, надеюсь продолжить», — сказал Хлусевич в интервью клубной пресс-службе.

В текущем чемпионате 23-летний Даниил Хлусевич провёл 21 матч, в которых забил пять мячей.

Напомним, после 26 сыгранных матчей чемпионата России «Спартак» набрал 42 очка. Коллектив Владимира Слишковича занимает четвёртое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на восемь баллов за четыре тура до конца чемпионата.

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