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Гвардиола: «Манчестер Сити» нужно обязательно выигрывать все оставшиеся матчи

Гвардиола: «Манчестер Сити» нужно обязательно выигрывать все оставшиеся матчи
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после победы в матче 35-го тура английской Премьер-лиги с «Ноттингем Форест» со счётом 2:0 высказался о чемпионской гонке в этом сезоне АПЛ.

Англия - Премьер-лига . 35-й тур
28 апреля 2024, воскресенье. 18:30 МСК
Ноттингем Форест
Ноттингем
Окончен
0 : 2
Манчестер Сити
Манчестер
0:1 Гвардиол – 32'     0:2 Холанд – 71'    

«Мы бы хотели, чтобы «Арсенал» проиграл один из своих оставшихся матчей, но это не зависит от нас. Осталось четыре игры, я не думаю, что они потеряют какие-либо очки, поэтому нам обязательно нужно побеждать самим в оставшихся матчах», — приводит слова Гвардиолы The Guardian.

После этой победы «Манчестер Сити» набрал 79 очков и приблизился к возглавляющему турнирную таблицу АПЛ «Арсеналу», в активе которого 80 очков. При этом «горожане» сыграли на одну игру меньше. «Ноттингем Форест» находится на 17-м месте, набрав 26 очков.

Турнирная таблица РПЛ
Календарь АПЛ
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