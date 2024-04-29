Гвардиола: «Манчестер Сити» нужно обязательно выигрывать все оставшиеся матчи

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после победы в матче 35-го тура английской Премьер-лиги с «Ноттингем Форест» со счётом 2:0 высказался о чемпионской гонке в этом сезоне АПЛ.

«Мы бы хотели, чтобы «Арсенал» проиграл один из своих оставшихся матчей, но это не зависит от нас. Осталось четыре игры, я не думаю, что они потеряют какие-либо очки, поэтому нам обязательно нужно побеждать самим в оставшихся матчах», — приводит слова Гвардиолы The Guardian.

После этой победы «Манчестер Сити» набрал 79 очков и приблизился к возглавляющему турнирную таблицу АПЛ «Арсеналу», в активе которого 80 очков. При этом «горожане» сыграли на одну игру меньше. «Ноттингем Форест» находится на 17-м месте, набрав 26 очков.