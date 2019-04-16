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«Ман Сити» — «Тоттенхэм», все пары Лиги чемпионов

Григорий Телингатер Кирилл Хаит
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Гвардиола струсил. И другие важные новости перед матчами ЛЧ
Подкаст «Чемпионата».
Футбол / Лига чемпионов

В новом подкасте «Про 3-4-3» обсуждаем главные темы ответных четвертьфинальных матчей Лиги чемпионов. Гвардиоле придётся отвечать за последствия своей осторожности в первом раунде. «Барселоне» лучше не играть на удержание, а «Ювентусу» предстоит решить проблему прессинга «Аякса». Ну и как оценивать сезон Салаха?

00.59. Две цифры, которые скажут о матче «МЮ» с «Барсой» всё.
04.23. Катеначчо с мячом – изобретение Вальверде. Почему это плохо?
08.29. Как «Ювентус» готовится к «Аяксу» (и минутка хейта Дибалы)
11.28. «Аякс» возил «Юве» в первом матче. Стоит ли ждать повторения?
16.15. Гвардиола испугался. Разбираемся, как так вышло и что теперь будет.
23.08. Клопп полгода менял «Ливерпуль», а теперь вернул всё, как было.
26.14. Что происходит с Салахом в этом сезоне?

Вы можете послушать подкаст на любой удобной для вас платформе.

В iTunes для пользователей Apple: пройдите по этой ссылке.

В приложениях для мобильных Android-устройств: пройдите по этой ссылке.

В плеере Podster: пройдите по этой ссылке.

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