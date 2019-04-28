Фарфан затащил «Локомотив». Второй раз за неделю

Год назад генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус предложил новый контракт на два года Джефферсону Фарфану, спровоцировав волну критики и недовольства. Казалось странным сохранять на такой срок 34-летнего футболиста, главной мотивацией которого казался ЧМ-2018. Предполагалось, что футбол после чемпионата мира и выигранного чемпионства Фарфану перестанет быть интересным.

Тем более что начало сезона для перуанца получилось слабым. Он получал повреждения, не мог набрать форму после которого отпуска. Забивал намного меньше, чем в чемпионский год. Тогда же стало понятно, что в своей идеальной форме Фарфан олицетворяет характер «Локомотива», потому что перестал забивать в сложные моменты он – и оказалось, что больше некому. Классический Джефф вернулся только в матче с «Оренбургом» в декабре: оформил дубль за пять минут и принёс победу.

Фарфан: когда перешёл в «Локомотив», у меня было максимум 2 кг лишнего веса Перуанский полузащитник вспоминает лучший год в карьере и обещает не останавливаться.

Зимой в Катаре Фарфан рассказывал, что жажда титулов у него никуда не делась, а дополнительная мотивация всегда есть: Лига чемпионов и «Копа Америка» со сборной Перу. И весной, отдохнув и подготовившись, Фарфан вернулся к своей привычной роли тягача «Локомотива». Гол+пас против «Анжи» и «Ахмата», дубль в ворота «Ростова» и победный сегодня, «Енисею». Если бы Фарфан играл так осенью, отрыв между «Локо» и «Зенитом» точно был бы меньше.

Против «Енисея» у москвичей было огромное количество моментов, особенно в первом тайме. Но в итоге всё могло закончиться очень обидной ничьей, которую «Локомотив» сам себе привез. Но именно Фарфан протащил мяч и ударом в ближний поддержал пусть небольшую, но интригу в чемпионской гонке РПЛ. При этом у перуанца нет какого-то одного классического приёма, против которого можно было бы что-то противопоставить. «Ростову» победный он вообще забил головой при росте 1,78. Все его голы – результат того, что Фарфан постоянно дорабатывает каждый эпизод до конца. В этом его отличие от того же Фернандеша, чьи выходы на поле пока скорее приводят к опасным атакам соперников «Локомотива». Хотя именно с Фарфаном и его контрактом сравнивали предложенные Ману условия его агенты в начале этого сезона.

В следующем туре у «Локомотива» сложнейший соперник – тульский «Арсенал», этой весной выносящий практически всех. При этом тренерский штаб «Локо», судя по всему, не сможет рассчитывать на Хёведеса, Чорлуку, Игнатьева и Игоря Денисова. Огромные проблемы с обороной и опорной зоной. Но кажется, главное сейчас – от матча к матчу поддерживать оптимальную форму Фарфана. Потому что он самый стабильный гарант успеха. Это понимает и Сёмин: в прошлом сезоне он ставил Джеффа в состав, если тот просто был готов выйти на поле. Сейчас Фарфана больше берегут – и матчи после перелёта из сборной он обычно пропускает. Но это единственный повод вспоминать о возрасте перуанца. Ему скоро 35, но он в полном порядке и помогает команде если не защитить чемпионство, то вновь поиграть в Лиге чемпионов.