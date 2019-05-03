РПЛ – одна из самых возрастных лиг в Европе. На молодёжь ставит лишь ЦСКА

Футбольная лаборатория Международного центра по изучению спорта CIES Football Observatory проводит любопытные исследования в области футбола. Они связаны с различными аспектами игры. В частности, специалисты проанализировали средний возраст команд, выступающих в национальных чемпионатах. В опубликованных на сайте организации свежих данных учитываются матчи, сыгранные до начала мая в высших дивизионах 31 страны Европы сезона-2018/19 и сезона-2019 (там, где выступают по системе «весна-осень»). Вот самое интересное из предложенного отчета:

Мы их теряем. Топ-7 легионеров РПЛ с истекающими контрактами Через месяц они покинут Россию. Некоторые – насовсем.

«Енисей» старше ЦСКА на пять лет

Под подсчётом CIES Football Observatory, самой возрастной командой чемпионата России является «Енисей». Средний возраст игроков аутсайдера РПЛ по сезону составляет 29,39 года. В тройку «старых» команд входят также «Крылья Советов» и «Локомотив». Очевидно, Юрию Сёмину нужно ещё активнее омолаживать состав действующего чемпиона страны. Как это сделали летом (пусть даже вынужденно) Евгений Гинер и Виктор Гончаренко. Самая молодая команда турнира как раз у ЦСКА, причём красно-синие моложе «Енисея» почти на пять лет! Средний возраст «армейцев» – 24,54 года. Полный список клубов РПЛ выглядит так:



16. «Енисей» – 29,39



15. «Крылья Советов» – 29,09



14. «Локомотив» – 29,06



13. «Оренбург» – 29,05



12. «Урал» – 28,84



11. «Динамо» – 28,47



10. «Зенит» – 28,46



9. «Ростов» – 28,30



8. «Уфа» – 27,57



7. «Анжи» – 27,52



6. «Ахмат» – 27,41



5. «Арсенал» – 27,31



4. «Краснодар» – 27,27



3. «Рубин» – 26,99



2. «Спартак» – 26,62



1. ЦСКА – 24,54



К слову, есть данные и по собственным воспитанникам. Напомним, по определению УЕФА таковыми считаются футболисты, которые находились в команде как минимум в течение трех сезонов в возрасте от 15 лет до 21 года. Согласно источнику, ЦСКА – лидер по времени, проведённому на поле собственными воспитанниками. У «армейцев» свои сыграли 31,82% от общего количества минут. В тройке помимо ЦСКА находятся «Спартак» и «Локомотив». А вот «Арсенал», «Крылья Советов» «Оренбург» и «Ростов» вообще не использовали собственных воспитанников.

А что в ведущих европейских чемпионатах?

Оказывается, чемпионат России – один из самых «старых» в Европе. Средний возраст игроков РПЛ составляет 27,87 года. Хуже с молодыми футболистами обстоит дело только в Турции (29,00) и на Кипре (28,42). Ведущие европейские лиги моложе нашей, правда, разница совсем небольшая. Вот, например, голландская Эредивизия действительно значительно моложе – более чем на два года (25,40).

5. Испания – 27,34

Примера почти на одном уровне по среднему возрасту игроков с чемпионатом России. Самая молодая команда «Реал Сосьедад» (25,45). В тройке также находятся «Сельта» и «Леванте». Замыкает список «Эйбар» (28,94), от которого совсем чуть-чуть отстала «Севилья». «Барселона» на семнадцатом месте в этом рейтинге (28,20), «Реал» – тринадцатый (27,57), «Атлетико» – четвёртый (26,78).

4. Италия – 27,26

Серия А тоже недалеко ушла по возрасту игроков от РПЛ и чемпионата Испании. Самым молодым составом обладает «Фиорентина» (24,48), а за ней идут «Милан» и «Удинезе». Ветеранов больше всего ценят в «Парме» (29,87). «Ювентус» прогнозируемо находится на достаточно низкой восемнадцатой строчке (28,48), а «Наполи» – десятый (27,38).

3. Англия – 27,17

Опыт имеет огромное значение для выживания в тяжелейшем чемпионате Англии. «Саутгемптон» не слишком комфортно себя чувствует с самым молодым в лиге составом (25,82) – располагается недалеко от зоны вылета. Правда, у находящихся в тройке «Эвертона» и «Лестер Сити» дела с результатами обстоят гораздо лучше. Самая возрастная команда АПЛ у их соседа по таблице «Уотфорда» (28,90). Что касается грандов, то «Ливерпуль» – шестой (26,50), «Манчестер Юнайтед» – восьмой (26,75), «Арсенал» – девятый (27,07), «Манчестер Сити» – одиннадцатый (27,12), «Тоттенхэм» – двенадцатый (27,16), а «Челси» – четырнадцатый (27,65).

«ПСЖ» могут оставить без денег. Катарские инвесторы недовольны Попытки исправить имидж с помощью футбола провалились.

2. Франция – 26,38

В Лиге 1 активнее доверяют «вчерашним дублёрам». Самая молодая команда у «Лилля» (24,48), кроме того, близки к первому месту «Ницца» (24,63), «Ним» (24,63) и удачно выступивший в Лиге чемпионов «Лион» (24,72). На зрелых футболистов ставит замыкающий рейтинг «Анже» (28,57). «Монако» находится на седьмой строчке (25,91), а «ПСЖ» – на тринадцатой (26,55).

1. Германия – 26,25

Наконец, самая молодая лига из топ-5 Европы – это Бундеслига. В Германии, как мы знаем, постоянно зажигаются новые звёздочки. Возглавляет список «РБ Лейпциг» (24,43), в тройку попали также «Майнц» (24,58) и претендующая на чемпионство дортмундская «Боруссия» (25,21). Возможно, в гонке за титул как раз опыт и станет решающим фактором, ведь именно «Бавария» оказалась самой возрастной командой чемпионата (27,87). Её ближайший конкурент – «Вердер» (27,61).