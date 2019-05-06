Фанаты вывесили несогласованный баннер против Fan ID. Лучшие фото 27-го тура

Отжиг «Зенита» в Питере, добрый перформанс ЦСКА, Нисимура в маске и фартовая шапочка Шомуродова – в главных кадрах прошедшей недели.

Захват тура

Найдите 10 отличий.

Сердце тура

Фернандо посылает лучи любви болельщикам «Спартака».

Подарок тура

«Локомотив» уступил «Арсеналу» и лишился шансов на титул в этом сезоне.

Исход матча в Туле сделал «Зенит» досрочным чемпионом России. Питерская команда узнала об этом в самолёте.

В Пулково сине-бело-голубых ждали болельщики с пиротехническим шоу.

Память тура

Все матчи 27-го тура начались с минуты молчания в память о погибших в Великой Отечественной войне.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Погода тура

Дождь подпортил впечатления от похода на дерби.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Некоторым фанатам было всё равно на погоду.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Добро тура

ЦСКА подготовил перформанс, который был посвящён дружбе с «Динамо».

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Протест тура

Болельщики ЦСКА подсчитали, на что можно было бы потратить бюджет, выделенный на внедрение Fan ID в Премьер-Лигу.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Уважение тура

Кирилл Панченко не стал праздновать гол в ворота ЦСКА.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Фартовые атрибуты тура

Такума Нисимура забил гол в защитной маске, а Эльдор Шомуродов – в плавательной шапочке. Оба гола стали решающими и помогли ЦСКА и «Ростову» уйти от поражения.

Бинокль тура

Так точно можно поближе рассмотреть любимых футболистов.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Милота тура

Самая трогательная болельщица на «ВЭБ-Арене».