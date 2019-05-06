Фанаты вывесили несогласованный баннер против Fan ID. Лучшие фото 27-го тура

Захват тура
Найдите 10 отличий.
Сердце тура
Фернандо посылает лучи любви болельщикам «Спартака».
Подарок тура
«Локомотив» уступил «Арсеналу» и лишился шансов на титул в этом сезоне.
Исход матча в Туле сделал «Зенит» досрочным чемпионом России. Питерская команда узнала об этом в самолёте.
В Пулково сине-бело-голубых ждали болельщики с пиротехническим шоу.
Память тура
Все матчи 27-го тура начались с минуты молчания в память о погибших в Великой Отечественной войне.
Погода тура
Дождь подпортил впечатления от похода на дерби.
Некоторым фанатам было всё равно на погоду.
Добро тура
ЦСКА подготовил перформанс, который был посвящён дружбе с «Динамо».
Протест тура
Болельщики ЦСКА подсчитали, на что можно было бы потратить бюджет, выделенный на внедрение Fan ID в Премьер-Лигу.
Уважение тура
Кирилл Панченко не стал праздновать гол в ворота ЦСКА.
Фартовые атрибуты тура
Такума Нисимура забил гол в защитной маске, а Эльдор Шомуродов – в плавательной шапочке. Оба гола стали решающими и помогли ЦСКА и «Ростову» уйти от поражения.
Бинокль тура
Так точно можно поближе рассмотреть любимых футболистов.
Милота тура
Самая трогательная болельщица на «ВЭБ-Арене».