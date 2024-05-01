Родриго считает ничью в 1/2 финала ЛЧ между «Реалом» и «Баварией» идеальным результатом

Полузащитник мадридского «Реала» Родриго высказался о ничьей в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов с «Баварией» (2:2).

«Если мы не можем победить, значит, мы не хотим выигрывать, ничья стала идеальным результатом с учётом всего, что произошло. Это нормально, теперь мы будем играть дома.

Это матчи Лиги чемпионов, мы к ним привыкли. Когда они думают, что ты уже повержен, тогда ты можешь стать наиболее опасным. На каком-то этапе игры мы действовали не так хорошо, потом смогли сравнять счёт.

Какой пас от Крооса – невероятно. Мы всегда говорим ему продолжать играть. Не один сезон, а ещё много лет, у него есть мастерство, за которым мне нравится наблюдать, мне нравится играть рядом с ним.

Я играл слева, с Вини мы меняемся позициями, это хорошо для команды, и я надеюсь, что тренер продолжит использовать эту тактику, она хорошо работает. Открытый результат перед игрой на «Сантьяго Бернабеу», но мы будем играть у себя дома и посмотрим, что получится. С нетерпением ждём ответного матча», – приводит слова Родриго Marca.

Ответный матч между командами состоится 8 мая на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

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