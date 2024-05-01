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Майкл Оуэн назвал фаворита полуфинала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Баварией»

Майкл Оуэн назвал фаворита полуфинала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Баварией»
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Бывший нападающий Майкл Оуэн высказался о фаворите пары «Реал» (Мадрид) – «Бавария» в полуфинале Лиги чемпионов.

Вчера, 30 апреля, команды сыграли вничью (2:2) в первом матче 1/2 финала ЛЧ. В составе «Реала» дубль оформил Винисиус Жуниор. За «Баварию» забили Лерой Зане и Гарри Кейн.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 1-й матч
30 апреля 2024, вторник. 22:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
2 : 2
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Винисиус Жуниор – 24'     1:1 Зане – 53'     2:1 Кейн – 57'     2:2 Винисиус Жуниор – 83'    

«Лично я считаю, что победитель этой пары выиграет Лигу чемпионов. У «Реала» сейчас преимущество», – приводит слова Оуэна официальный сайт УЕФА.

Ответный матч между командами состоится 8 мая на стадионе «Сантьяго Бернабеу», начало в 22:00 мск.

В прошлом раунде мадридский «Реал» обыграл «Манчестер Сити» (4:4, 4:3 – в серии пенальти), а «Бавария» оказалась сильнее лондонского «Арсенала» (3:2).

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