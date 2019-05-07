В АПЛ не будет «золотого матча», а «Арсенал» идёт мимо топ-4

Пока «Зенит» досрочно празднует чемпионство в самолёте, в Англии всё ещё продолжают рубиться за титул. Давно там не было такой жёсткой борьбы.

Внимательно изучили таблицу и прикинули главные вопросы, которые решатся по итогам ближайших выходных.

Кто на вылет?

Внизу таблицы максимально уныло. К безнадёжному «Фулхэму» и «Хаддерсфилд Таун» недавно присоединился «Кардифф» — для всех этих клубов последний тур будет грустной формальностью.

У последних, правда, есть шанс грохнуть «Юнайтед» и дать им последний шанс задуматься о том, что Почеттино всё ещё может переехать на «Олд Траффорд».

Но вообще, глядя на таблицу АПЛ, понимаешь, что «зона стыков» — здравая идея наших чиновников.

«Арсенал» мимо ЛЧ?

«Канониры» в последнее время играли с середняками, но всё равно умудрились проиграть три из четырёх матчей.

В теории они ещё могут догнать по очкам «Тоттенхэм», но им это не поможет. Для этого нужно за одну игру сократить разницу мячей (-8), и верится в такое с трудом. Хотя нет, вообще не верится. А значит, «Арсенал» точно идёт мимо топ-4.

При этом шансы на Лигу чемпионов всё равно остаются. Есть же один лайфхак, который пару лет назад использовал Моуринью. Речь о Лиге Европы, победитель которой попадает в ЛЧ вне конкурса. Учитывая, что Эмери одной ногой в финале, шансы попасть в главный турнир Европы всё ещё достаточно высоки.

Кто будет третьим?

Ещё одна интрига Премьер-лиги — гонка за «бронзой». На третье место претендуют «Челси» и «Тоттенхэм», их разделяет всего очко. «Шпорам» надо побеждать и надеяться на потерю очков синими. Учитывая, что те играют на выезде с «Лестером», шансы на это есть.

Равенство очков будет в пользу «Челси», их статистика мячей на 4 гола лучше, и вряд ли тут что-то сильно изменится. «Тоттенхэму» играть с «Эвертоном» — те вовсе не мальчики для битья.

Правда, есть подозрения, что Кейн со своими парнями всеми мыслями в ЛЧ, а третье у них будет место или четвёртое — вряд ли их сильно трогает. В Англии и то, и другое даёт путёвку на групповой этап.

Будет ли «золотой матч»?

Внезапно выяснилось, что в этом сезоне сложился редкий сценарий, при котором был вероятен «золотой матч». Если вы не в курсе, нестрашно, даже Клопп об этом не знал.

«Это возможно? Ух ты, я не думал об этом, если честно. Сыграть «золотой матч» с «Манчестер Сити» было бы здорово».

Проведение дополнительного матча в Англии возможно — если первые две команды наберут одинаковое количество очков при равной разнице голов.

Такая вероятность была до вчерашнего дня, когда «Сити» выиграл у «Лестера» благодаря суперголу Компани.

Теперь даже если «МС» проиграет в последнем туре, а «Ливерпуль» сыграет вничью, праздновать будет Гвардиола — разница мячей у его команды куда лучше.

Да и в целом шансов увидеть титул в Манчестере гораздо больше. Для этого «Манчестер Сити» нужно обыграть «Брайтон энд Хоув Альбион». Команду с 17-го места АПЛ, которая не выигрывает с марта. Три очка, и игру «Ливерпуля» с «Вулверхэмптоном» можно не смотреть.