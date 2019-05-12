«Навешивайте на Зе Луиша» — лучшая тактика. «Спартак» обыграл «Уфу»

Худший сезон в истории тушинского стадиона

«Открытие Арена» прощалась с сезоном. С высоты прожитых 15 матчей в РПЛ и ещё десятка в других турнирах можно смело сказать: не было в российском футболе стадиона более депрессивного.



Прошлым летом здесь мечтали о трофеях, Лиге чемпионов и единстве, а в результате получили ПАОК, дальнейшие сплошные разочарования, увольнение любимого тренера, гражданские войны, протесты и уныние вместо красочной игры. Почти с каждого матча, за очень редким исключением, зрители уходили отсюда в лучшем случае сонными, зевающими и равнодушными, а в худшем – обозлёнными и глубоко разочарованными.

Самое же грустное для болельщиков – это то, что сейчас совершенно невозможно предположить, что ждёт «Спартак» в будущем. Кто войдёт в новый руководящий состав? Точно ли проваливший все задачи Кононов – человек, который уместен в роли главного тренера? Найдутся ли средства, чтобы приобрести новых звёздных футболистов, которые команде для выхода на новый уровень уже необходимы?

Полноценный дебют Умярова

Никакой определённости нет. Радовать поклонников красно-белых может лишь один момент: игроков, которые раздражают их сильнее всего, в следующем сезоне на «Открытие Арене» не будет, а в молодёжь клуб действительно верит. Сейчас уже можно утверждать: разочарование в Глушакове и Комбарове со стороны тренерского штаба и руководства достигло своего пика, и место обоим теперь находится лишь на скамейке. Там же сидит капризный и слишком узкопрофильный Ханни.

Летом все трое должны отправиться в разные стороны, пока же Кононов пробует новые варианты. Дисквалификация из-за перебора предупреждений Гулиева (уже вторая за весну, не многовато ли?) вынудила главного тренера сделал ставку на Умярова. Ранее полузащитник, перешедший зимой из «Чертаново», появлялся на поле лишь дважды и исключительно в концовках. В воскресенье ему отвели роль глубинного диспетчера с первых минут. Наиль глубоко располагался в момент розыгрыша мяча, старался связывать оборону с атакой. Игру провёл добротно, но без подвигов. Никакими обострениями не отметился.

Рекорд Зе Луиша

С обострениями и у остальных спартаковцев дела обстояли так себе. «Уфа», зарядившаяся весной энергетикой Вадима Евсеева и неплохо прошагавшая последний турнирный отрезок (лишь одно поражение в семи матчах), ожидаемо выставила низкий массивный блок с тремя центральными защитниками Неделчару, Никитиным и Йокичем, отдала мяч и предложила красно-белым искать варианты взлома. Вариантов у «Спартака» было немного: позиционная атака смотрелась всё так же печально, как и раньше, пространства и скоростей для контрвыпадов не было и в помине, индивидуального мастерства совершенно не хватало.

К успеху привёл метод, которым зимний Кононов, ещё наполненный романтикой и любовью к кружевному стилю, предпочёл бы пользоваться реже всего. Помните же зимний диалог тренера с нашим журналистом Дмитрием Егоровым, закончившийся репликой: «Станете тренером – навешивайте на Зе Луиша»? Так вот: для нынешнего «Спартака» навешивать на Зе Луиша – это на самом деле отличная и эффективная стратегия. Когда нет игры, стоит просто использовать сильные стороны отдельных футболистов: игру головой высоченного столба или мощные удары Фернандо, которого снова перевели в высокую позицию.

На 11-й минуте Мельгарехо подал в штрафную с правого фланга, а африканский форвард выпрыгнул выше всех и сильно переправил мяч в ближний угол. Этот гол стал для Зе Луиша девятым в сезоне. Он установил личный рекорд – ранее более восьми в России не забивал никогда. Один из немногих футболистов «Спартака», кто в этом сезоне резко не сдал в уровне. Жаль, что ногами у Зе всё ещё получается заметно хуже, чем головой. Его удар с левой в сторону угловой крыши на 67-й минуте изрядно повеселил всех. Такое безнадёжное исполнение увидишь не часто. Кононов посмотрел, покачал головой, да и заменил его на Адриано.

Почти как с «Рубином»

Никакой уверенностью промежуточный успех красно-белых не зарядил. До конца первого тайма они всё так же безуспешно и стерильно владели мячом, не провели ни одной зрелищной многоходовой комбинации, а эпизодические полумоменты возникали лишь при наличии пространства. Ташаев мог удваивать счёт перед перерывом, но не смог переиграть Беленова при выходе один на один под углом. Фернандо пристреливался из зоны подбора – сильно и опасно, но в сторону.



В какой-то момент стало казаться, что где-то мы уже всё это видели. Где же? Да буквально пару недель назад, в домашней встрече с «Рубином». Там тоже случился один гол в первом тайме при хилом давлении, смотреть за которым зрителям было скучно. А закончился тот матч пропущенным в концовке мячом и позорной ничьей. «Уфа» на тушинской арене также прибавила во второй половине, создала два момента, а Максименко пришлось реагировать на удар Живоглядова в упор (пусть и с острого угла) после навеса на дальнюю штангу.



Но в этот раз «Спартак» всё-таки справился с задачей, отодвинул в концовке игру к чужой штрафной и довёл дело до победы. Место в Лиге Европы всё ещё в его руках. Хотя впереди – два непростых выезда, в Самару и Оренбург.