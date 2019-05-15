Левые защитники для «Зенита». Реальные и нереальные варианты

Нет никаких сомнений в том, что в ближайшее трансферное окно «Зенит» доведёт до конца работу по приобретению качественного левого защитника. Её клуб начал ещё зимой, когда разочаровался в Набиуллине и Чернове, но тогда сине-бело-голубые не стали торопиться и предпочли закрыть другие кадровые бреши: в центре обороны (Ракицким), опорной зоне (Барриосом) и нападении (Азмуном). А вопрос нового левого защитника временно отпал сам собой, поскольку полностью восстановился от травмы Жирков, в чём изначально виделись большие сомнения.

Однако Юрий при всех своих достоинствах не становится моложе и здоровее, успел подустать от футбола, и если летом он переедет в родной «Тамбов», это не сильно удивит. Да даже если и останется ещё на год в «Зените», делать на него ставку на долгосрочной основе, в условиях 40-50 матчей за сезон, слишком рискованно. Поэтому клуб может лишь порадоваться, что весну 35-летний Жирков выдержал, но смотреть нужно вперёд. Теперь левый защитник – приоритетная для усиления позиция.

Каким должен быть этот новичок? Исходные данные просты: он должен быть сильнее имеющихся, сразу же заиграть в стартовом составе и вывести команду на новый уровень, как это сделали Ракицкий, Барриос и Азмун. Игрок на перспективу или ради глубины обоймы «Зениту» не требуется, в противном случае логичнее было бы потратить ещё немного времени на работу с Набиуллиным. Результат требуется здесь и сейчас, новый защитник должен быть плюс-минус уровня Лиги чемпионов, где клубу и играть осенью. Поэтому большие сомнения, например, в соответствии требованиям Мохаммади из «Ахмата», к которому вроде бы проявляют интерес.

Анализируя требуемые качества новичка, необходимо учитывать ментальность «Зенита», а также характеристики действующего состава.

1) Во внутреннем чемпионате команда много владеет мячом и атакует в большинстве матчей, причем её стиль, скорее всего, станет в следующем сезоне ещё более доминирующим, чем в нынешнем, переходном, где у тренерского штаба не хватало футболистов для разнообразия в нападении.

2) При этом доля вертикализации и силовой направленности в футболе точно сохранится. В команде два больших нападающих с приставкой «топ» — Дзюба и Азмун, которые ещё больше повысят эффективность, если улучшится качество фланговых передач в их сторону. В прошедшем сезоне они оставляли желать лучшего, это касается и правого края, и левого.

3) В команде недостаток креативных игроков комбинационного плана, умеющих обыгрывать один в один и работать в подыгрыше. «Работяг» и «бойцов» много, творцов – мало.

Учитывая эти факты, баланс между обороной и атакой у потенциального нового левого защитника «Зенита» может быть немного смещён в сторону атаки. Навыки, которые в приоритете: качественные навесы (очень важно), не только объём, но и конкретика в атакующих действиях (то есть достойное среднее количество точных ключевых передач), скорость, дриблинг (выше среднего для России), понимание свободных зон.

А теперь перейдём к вариантам.

Алехандро Гримальдо («Бенфика»), 23 года

Гражданство: Испания.

Трансферная стоимость: 28 млн евро (по версии transfermarkt.de).



Победитель юношеского чемпионата Европы, воспитанник «Барселоны», но играл только за вторую команду. В «Бенфику» переехал в 2016-м, с тех пор добился заметного прогресса и превратился в одного из самых ярких левых защитников чемпионата Португалии. Для России – футболист без слабых мест. Очень цепкий, прибавил в последний год в выборе позиции и отборе (процент успешности вырос с 56 до 62), обыграть позволяет себя, как правило, только на большой скорости. Отлично работает в прессинге: чувствует моменты для потенциальных перехватов, быстро сокращает расстояние, жёстко ставит ногу.

«Зенит» готов заплатить € 16 млн за Алекса Гримальдо. Кто он? На испанца очень высокий спрос.

С точки зрения атакующих действий станет лучшим в нашем чемпионате. Скоростной, техничный, резко срывается с места, умеет обводить в обе стороны (успешность дриблинга – 59%). Точность навесов достойная (29%), также качественно исполняет прострелы низом, зряче направляя мяч в нужную точку на партнёра. Кроме того, не привязывает себя к широкой позиции на фланге и постоянно врывается штрафную из полуфланга под короткий диагональный пас. Отсюда немалое количество выходов на ударные позиции. В среднем выходит на ударную позицию 1,23 раза за 90 минут. Бить, кстати, умеет. В том числе и со штрафных.

И главное – Гримальдо обладает конкретикой. В текущем сезоне у него «4+11» по системе «гол+пас», он входит в тройку лучших ассистентов чемпионата и имеет лучший показатель среди защитников.



Реален ли трансфер? «Зенит» интересовался испанцем ещё зимой, но, как сообщали португальские СМИ, предложение в 16 млн евро не устроило «Бенфику». Отступные составляют около 60 млн. Сине-бело-голубым придётся столкнуться с повышенными запросами и высочайшей конкуренцией. Гораздо более вероятен отъезд Гримальдо в европейский гранд. По слухам, им интересовались «Атлетико», «ПСЖ», «Манчестер Сити» и «Арсенал».

Анхелиньо («ПСВ»), 22 года

Гражданство: Испания.

Трансферная стоимость: 12 млн евро.

По типажу очень похож на Гримальдо, но должен стать более дешёвой и доступной альтернативой. Провёл два последних года юношеской карьеры в «Манчестер Сити», но за главную команду не играл. Выступал за «Нью-Йорк Сити», «Жирону» и «Мальорку» на правах аренды, а прорывными стали два последних сезона в Голландии – в сезоне-2017/18 в «НАК Бреда», в 2018/19 – в ПСВ.



Защитник с ярко выраженной атакующей ментальностью. Обладает отличной скоростью – как стартовой взрывной, так и дистанционной, по ней будет точно лучше 80% игроков нашего чемпионата. При приёме мяча старается сразу же делать движение вперёд или хотя бы в центр (а не назад по инерции, как принято у нас), часто прокидывает его первым же касанием и отрезает тем самым соперников на противоходе. Голова всегда поднята и ищет варианты развития атаки.

Дриблинг очень приличный. Пусть каскада финтов в своём арсенале не имеет, но за счёт скорости, быстроты работы ног и техники легко обходит соперников, особенно при наличии пространства. Хорошо чувствует мяч, не прокидывает его слишком далеко, что помогает не утыкаться в подстраховку (как происходит постоянно с тем же Айртоном). Эффективность обводок – 62% – достаточно высокая. Причём в «Бреде», где чувствовал себя более раскрепощённо, пользовался дриблингом даже чаще (3,7 попытки против 3 в нынешнем сезоне в ПСВ). И не только во фланговых зонах, но и в центральных, смещаясь и создавая большинство.



Открывания – смелые и неугомонные. Постоянно забегает соперникам за спину, просит мяч, двигается сразу же после собственных передач. Если будет снабжаться мячом из глубины, за каждую игру будет выдавать несколько качественных кроссов или прострелов в штрафную. Навесы – сильнейший навык. Их точность составляет 36% (в прошлом сезоне – 37), что намного превосходит показатели любого действующего крайнего защитника «Зенита». Успевает сориентироваться перед подачей, оценить положение партнеров в штрафной и запустить мяч в самую перспективную точку. Очень эффективен в связке с большим нападающим. В нынешнем сезоне неоднократно ассистировал Люку де Йонгу. В случае игры «Зенита» в двух форвардов на одних только навесах Анхелиньо команда будет иметь по 2-3 голевых момента за матч.

Также обладает конкретикой. В нынешнем сезоне отдал 9 голевых передач в 31 матче – лучший показатель для крайних защитников в чемпионате Нидерландов. Выполняет в среднем по 3 передачи под удар за игру (2 – точные). С точки зрения доставки мяча в штрафную будет лучше Марио Фернандеса. Удар плотный, но не очень поставленный. Мяч летит сильно, но реализация оставляет желать лучшего, поэтому забивает немного. Хотя и бьёт редко. Нерабочая правая нога развита слабо.



Подходит как для контратакующего футбола, так и доминирования. Главное ограничение – игра при обороне непосредственно в своей штрафной. Неважно играет вверху, очень некомфортно чувствует себя при подачах на дальнюю (то есть свою) штангу с противоположного фланга, теряет соперников, проигрывает первое касание, принимает неверные решения. Стабильно будет получать диагонали за спину от соперников.



Резюмируя, с точки зрения обороны сильнее Набиуллина и плюс-минус на одном уровне с Жирковым образца лучших времен. Но выносливее и быстрее сегодняшнего Юрия. В атаке интереснее любого из действующих левых защитников чемпионата и сопоставим по конкретике с Гримальдо.



Год назад ПСВ купил его за 5,5 млн евро. Сейчас transfermarkt оценивает в 12, хотя реальная стоимость наверняка будет выше и составит 15-20 млн: к футболисту постепенно появляется интерес из большой Европы, контракт действует до 2023 года. Однако, учитывая молодой возраст и стабильный рост в последние два года, вложения могут оказаться перспективными, дать результат уже сейчас, в Лиге чемпионов, и окупиться в будущем при перепродаже.



А Дзюба и Азмун получат ещё одного очень качественного доставщика мяча помимо Ракицкого.

Жорже («Сантос»/«Монако»), 23 года

Гражданство: Бразилия.

Трансферная стоимость: 3 млн евро.

«Монако» подписал его ещё в январе 2017-го за 8,5 млн евро в статусе одного из самых перспективных защитников Бразилии. Поначалу казалось, что приобретение успешное: Жорже постепенно адаптировался, в чемпионском сезоне-2016/17 дебютировал (два неполных матча и сразу же гол), в сезоне-2017/18 стал прогрессировать и играть намного чаще: 22 матча и 1922 суммарных минуты в чемпионате. В январе 2018 его трансферная стоимость, согласно transfermarkt, взлетела до 15 млн евро.



Но перед началом нового сезона в «Монако» перешёл такой же молодой Балло-Туре, который выиграл конкуренцию. Летом Жорже отдали в аренду в «Порту» (там он играл во второй команде, португальцы не стали пользоваться опцией выкупа), а зимой уехал приходить в себя в родную Бразилию – в «Сантос».



Очевидно, что в последнее время в карьере Жорже была чёрная полоса, которая повлияла на снижение его трансферной привлекательности. Однако динамика выступлений в стартовавшем чемпионате Бразилии показывает, что вероятна вторая волна его прогресса. В последних матчах Жорже смотрелся здорово.



Вряд ли он пригодится «Монако», и если клубу поступит предложение о полноценном переходе, они его обязательно рассмотрят.

Как и положено бразильцам, Жорже по своей натуре защитник атакующего склада. Атлетично сложенный, крепко стоящий на ногах, имеющий нормальную стартовую скорость и хорошую дистанционную.



Дриблинг – сильнейший созидательный навык. Когда уверен в себе, может творить невероятные вещи, мяч приклеивается к ногам, лезет в обводку даже в большой скученности соперников и, к удивлению, часто умудряется проскочить к штрафной.



Хорошо владеет приёмом в сторону ворот – стоя спиной, прокидывает мяч одним касанием, моментально разворачивается и по дуге обходит соперника. Вообще, получая мяч в статичном положении, чувствует себя комфортно, поскольку здорово работает корпусом. Пространство и набранная скорость для успешных обводок ему в обязательном порядке не нужны.



При атакующих действиях не ограничивается классической ролью крайнего защитника. Запросто может освободить фланг партнёрам, а сам чувствует моменты для насыщения центральной зоны, любит контролировать зону подбора, где высока вероятность нанести удар. Удар в арсенале имеется (лучше, чем у того же Анхелиньо), хотя в «Монако» вообще почти не бил по воротам. В четырёх последних матчах за «Сантос» ситуация изменилась: стал брать на себя инициативу, нанёс 10 ударов (1 гол и 1 штанга).



Качество передач с фланга среднее, хуже Анхелиньо, особенно это касается навесов. Они у него выходят неподготовленными и рандомными, мяч летит как получится. Гораздо лучше ситуация с передачами вразрез и прострелами. Врываясь в полуфланг, ищет партнёра для паса низом. Также классно может выполнить диагональ из центральной зоны в свободное пространство под рывок форварду, не приближаясь к штрафной. Владеет средним и длинным пасом. Если прибавит в качестве обострений при своём дриблинге и при своей частоте выходов на перспективную позицию, будет топовым крайним защитником с высокой конкретикой.



Стиль оборонительных действий – проактивный, старается сразу же сокращать расстояние, вылетает из-за спины, пытается поставить ногу. В связи с этим хорош при высоком и среднем прессинге, возвращает владение и развивает быструю атаку. Однако ситуации оценивает не всегда правильно, может пролететь мимо мяча и допустить позиционную ошибку. Ещё один недостаток – частит с подкатами под соперников, даже в ситуациях, когда их можно избежать. В Бразилии за три тура его за это уже дважды наказали опасными моментами. В борьбе выглядит неплохо – помогают габариты и умение работать корпусом. Вверху также чуть посильнее, чем Анхелиньо.



Итого адаптированный к Европе молодой защитник с потенциалом роста. Нужно пристально следить в ближайшие два-три месяца. Можно поймать момент, когда его цена ещё не успеет подняться до прежней максимальной отметки.

Исмаили («Шахтёр), 29 лет

Гражданство: Бразилия.

Трансферная стоимость: 18 млн евро.

В «Шахтёре» — с 2013 года. Летом 2018-го переподписал контракт до 2023-го, прописанная опция выкупа – 100 млн евро. Однако ему уже 29 лет, спрос из Европы есть, и если президент клуба Ринат Ахметов захочет продать игрока, нужно делать это в ближайшие окна. Предполагаемая стоимость составит не менее 20-25 млн евро.



Лучший игрок сегодняшнего «Шахтёра». Невысокий (177), очень быстрый и мобильный. Обеспечивает колоссальный объём разнообразных включений в атаку. Обладает классной техникой и взрывной скоростью, что позволяет успешно использовать дриблинг. Один в один может обыграть любого соперника, работает ногами очень шустро.



Свободное пространство понимает лучше любого нападающего, умеет открываться на линии офсайда под проникающие передачи от партнёров. Это помогает ему по несколько раз за матч беспрепятственно вбегать к лицевой линии через полуфланг и выходить на идеальную позицию для завершающих действий.

Не привязывается к флангу, постоянно смещается к штрафной, становится здесь наиболее опасным. Игровой интеллект очень высокий. Всегда находится в динамике, после расставания с мячом моментально стремится занять более выгодную позицию.



Навесам с фланговых зон предпочитает розыгрыш для входа в штрафную посредством розыгрыша низом. При принятии решений его выделяет редкое хладнокровие. Издали почти не бьёт, а вот из пределов штрафной наносит достаточно много ударов для защитника – в среднем 1,4 за игру. По натуре лидер. Обеспечит «Зениту» современный быстрый фланг, который будет хорош как в позиционных атаках, так и быстрых.



Оборонительные характеристики примерно такие же, как и у Анхелиньо, – идеально подходит для прессинга, благодаря интеллекту и пониманию тайминга часто успешно вылетает на перехваты, достойно выходит из ситуаций «1 в 1». Но тоже имеет проблемы с выбором позиции при навесах с фланга. В целом в атаке явно сильнее, чем в обороне.



Несмотря на возраст, находится в самом расцвете. Есть подозрение, что окажется дороже Анхелиньо. Но точно станет одним из ментальных и игровых лидеров команды и выведет её на новый уровень перед Лигой чемпионов.

При подготовке материала использованы данные InStat.