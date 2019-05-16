За выход в АПЛ побьются команды Лэмпарда и Терри. Там дикая рубка!

Определились финалисты плей-офф Чемпионшипа. За последнюю путёвку в АПЛ поборются команды двух бывших игроков «Челси» – Фрэнка Лэмпарда, возглавляющего «Дерби Каунти», и Джона Терри, который входит в тренерский штаб «Астон Виллы». Финал пройдёт 27 мая в Лондоне на стадионе «Уэмбли».

Марсело Бьелсе всё-таки не удалось вернуть «Лидс» в АПЛ спустя 15 лет. Хотя «сумасшедший» аргентинец был близок к этому. Первый матч в Дерби его команда выиграла со счётом 1:0, так что в ответной домашней игре «Лидсу» достаточно было просто не проиграть. Более того, на 24-й минуте хозяева вышли вперёд после того, как Стюарт Даллас добил отскочивший от штанги мяч.

Однако затем в обороне команды Бьелсы стал твориться какой-то кошмар. «Лидс» пропустил перед уходом на перерыв на 45-й минуте и сразу после начала второго тайма на 46-й минуте! Первый гол вообще получился глупейшим: голкипер Кико Касилья выбежал за пределы штрафной и столкнулся со своим защитником Лиамом Купером, благодаря чему Джек Мэриотт получил возможность спокойно послать мяч в пустые ворота.

Потом Мэйсон Маунт забил в результате атаки по центру, а на исходе часа матча тот же Купер привёз пенальти, который реализовал Гарри Уилсон. И хотя Стюарт Даллас оформил дубль на 62-й минуте, завершив красивую комбинацию в стиле Бьелсы, «Лидс» уже не спасся. Хозяева потеряли удалённого защитника Гаэтано Берарди, а в концовке ещё раз пропустили от Мэриотта. Игроки «Дерби Каунти» праздновали успех, показывая бинокли. Таким образом они посмеялись над Бьелсой, который в ходе сезона отправлял своих шпионов подглядывать за тренировками соперников.

Марсело Бьельса вновь в ударе. Отправил шпиона на базу соперников Фрэнк Лэмпард страшно разочарован тем, что за ним следили.

Для Лэмпарда эта победа важна ещё и в свете слухов о его будущем назначении на пост главного тренера «Челси». По информации британских СМИ, Роман Абрамович принял решение уволить Маурицио Сарри из лондонского клуба вне зависимости от исхода финала Лиги Европы, так как его стиль не приняли болельщики «синих». Владелец клуба выбрал Лэмпарда, поскольку его любят на «Стэмфорд Бридж».

Другой полуфинал получился не менее драматичным. «Астон Вилла» выиграла первый матч у «Вест Бромвича» в Бирмингеме со счётом 2:1, но в ответном уступила – 0:1. Если бы в плей-офф Чемпионшипа действовало правило выездного гола, в финал попал бы «Вест Бромвич». А так пришлось бить пенальти. Хозяева смазали два первых удара и проиграли – 3:4. Отказавший «Спартаку» и начавший тренерскую карьеру Терри принимает поздравления вместе с главным тренером команды Дином Смитом.