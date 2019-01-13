Марсело Бьельса вновь в ударе. Отправил шпиона на базу соперников

Отмечая гол в ворота «Дерби» и последующую за ним победу, футболист «Лидса» Матеуш Клих изобразил взгляд в бинокль.

И это лучшее, что случилось в английском футболе за субботу. Всё дело в предыстории, которая развивалась непосредственно в дни перед встречей двух команд. 11 января на базе «Дерби» задержали человека, который ходил вдоль забора и пытался незаметно проникнуть внутрь. Мужчина был одет в камуфляж, при задержании у него нашли кусачки и бинокль. В дальнейшем выяснилось, что это шпион «Лидса», задачей которого было подсмотреть тренировки ближайшего соперника.

FA тут же начала расследование эпизода, а руководство «Лидса» смешно приносило всем извинения. При этом делался акцент на том, что отправка шпиона была инициативой лично главного тренера Марсело Бьельсы, который ни с кем не советовался. Аргентинец не отпирался: «Да, я это сделал и не буду обещать не делать этого в дальнейшем. Мы общались с главным тренером «Дерби» Фрэнком Лэмпардом перед матчем. Он сказал, что мы нарушаем правила честной игры. У меня иная точка зрения, но я уважаю его как человека и тренера, поэтому извиняюсь. Вся эта история произошла лично по моей инициативе и всю ответственность за произошедшее несу я».

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Не сильно удивился инциденту и другой аргентинский тренер, работающий в Англии, Маурисио Почеттино. Он играл под руководство Бьельсы в Аргентине и, по собственному признанию, научился многому – «хорошему и не очень». «Нет ничего плохого в том, чтобы искать новую информацию о сопернике. В Аргентине подобное нормально уже лет 30, а здесь кажется странным. На моей родине так поступал не только Бьельса, это делали все менеджеры».

А вот Фрэнк Лэмпард, кажется, был реально разочарован и задет произошедшим. «Вне зависимости от уровня соревнований мне кажется странным отправлять шпионов на чужую базу. Меня очень удивила и эта история, и признания Бьельсы, что он поступал так раньше. Будет громко называть случившееся обманом, но это явно где-то за гранью. На этой неделе я потратил 15 часов, просматривая матчи «Лидса». Именно так работают современные успешные менеджеры. Я давний поклонник Бьельсы, читал его биографию. Но я бы предпочёл вообще не тренировать, чем отправлять помощников шпионить за соперниками, ползая в кустах», – говорил Фрэнк.

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При этом в матче никаких шансов у «Дерби» против лидера лиги не было. «Лидс» уничтожал соперника прессингом и внешне легко забил два гола. Бьельса после матча вернулся к эпизоду со шпионом. «В Южной Америке подобное не вызывает возмущений. Но я принимаю правила страны, где работаю, и приношу извинения», – подчеркнул аргентинец.

Англичан бесит, что во всех своих комментариях Бьельса извиняется, не признавая вины. Попутно они прикидывают, сколько раз до этого случая шпионы аргентинского Мистера ползали по базам и насколько это помогло «Лидсу» возглавлять таблицу Чемпионшипа с отрывом в 4 очка.

Даже Гари Линекер не удержался:

«Фантастический перформанс «Лидса». Я шпионю за командой, которая должна быть в Премьер-лиге на следующий год».