5 важных трансферов лета, о которых стало известно уже сейчас

Вы в курсе, что «Реал» уже потратил 100 млн евро? А от «Атлетико» почти ничего не осталось.

Трансферный рынок ещё не успел официально открыться, а многие игроки и клубы уже сообщили о громких предстоящих трансферах. Среди первых были Френки де Йонг и Аарон Рэмзи, о трансфере которых стало известно ещё месяц назад. Сейчас – новая порция игроков, которые точно летом поменяют команду.

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«Порту» — «Реал», 50 млн евро

Универсальный защитник (может играть справа и в центре) перешёл в «Порту» год назад за семь млн евро – и уже продан за 50 млн. Португальское предприятие «быстроденьги» работает без сбоев. Нет никаких сомнений в таланте 21-летнего центрального защитника, но есть сомнения в его перспективах в «Реале» в ближайшем сезоне. В центре защиты там пара Рамос – Варан, в которую можно вклиниться только в случае чьей-то травмы, а на правом фланге есть Карвахаль и Одриосола. Неужели центральный защитник стоимостью 50 млн пришёл, чтобы сидеть в запасе? Как будто это самая проблемная позиция в команде. Видимо, это ещё одна дорогая покупка «на вырост». Как в своё время Мартин Эдегор, а потом Винисиус Жуниор. Кстати, о талантах на вырост. Эдер – не последний.

Эдер Милитао Фото: Paulo Oliveira / DPI / NurPhoto via Getty Images

Родриго

«Сантос» — «Реал», 45 млн евро

О переходе молодого вингера клубы договорились ещё год назад, но осуществлён трансфер только сейчас. Сумма – 45 млн евро, не считая бонусов за различные достижения. Президент «Сантоса» Жозе Перес уверяет, что в будущем Родриго станет одним из лучшим игроков в мире. Но в то же время он назвал его продажу в «Реал» «лучшей сделкой в истории Латинской Америки». Громкое заявление. Даже интересно, что президент имел в виду. Кстати, у того же Неймара в возрасте 18 лет уже было 30 голов за «Сантос», у Родриго пока в три раза меньше.

Родриго Фото: Buda Mendes/Getty Images

«МЮ» — «ПСЖ», бесплатно

Контракт Эрреры с «МЮ» истекает 30 июня. Клуб и 29-летний игрок не договорились о продлении, да и договариваться по сути было не о чем: ещё зимой, когда по правилам ФИФА это стало возможно, начались переговоры между Эррерой и «ПСЖ». Они прошли быстро и успешно, стороны договорились о четырёхлетнем контракте с зарплатой 200 тыс. евро в неделю. На днях «МЮ» и игрок сделали совместное заявление: Андера поблагодарили за игру, он сказал, что провести в Манчестер пять лет было честью. Что ж, в «ПСЖ» качественный «бокс-ту-бокс» без слабых мест точно пригодится.

Андер Эррера Фото: Jean Catuffe/Getty Images

Желсон Мартинш + Лусиано Вьетто

Обмен между «Атлетико» и «Спортингом» с участием «Монако»

Сложный трансфер для любителей многоходовок. Желсон Мартинш сейчас играет в «Монако», и если клуб сохранит место в Лиге 1, то выкупит игрока. Принадлежит он «Атлетико». При чём тут «Спортинг»? При том что португальский клуб судится с «Атлетико» из-за перехода Мартинша. Дело в том, что Желсон расторг контракт со «Спортингом» в одностороннем порядке после нападения болельщиков на базу и на игроков (к нападению считали причастным президента клуба).

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В итоге клубы пришли к компромиссу. «Атлетико» платит за Мартинша 22,5 млн евро. Одновременно в «Спортинг» переходит принадлежащий мадридцам Лусиано Вьетто за 7,5 млн евро, причём в случае дальнейшей перепродажи Вьетто в другой клуб «Атлетико» получит 50% от суммы трансфера. Вот такая многоходовочка.

Желсон Мартинш и Лусиано Вьетто Фото: Alex Pantling/Clive Brunskill/Getty Images

«Атлетико» — «Интер», бесплатно

Уход Година – одна из причин, побудивших Гризманна поменять клуб. Они были друзьями, и год назад именно Годин уговорил француза отказать «Барселоне». Но теперь и сам Годин решил, что ему нужен новый вызов. На церемонии прощания с болельщиками Диего расплакался. Он провёл в «Атлетико» девять лет, выиграл восемь трофеев, включая две Лиги Европы и чемпионат Испании, и дважды играл в финале Лиги чемпионов. Уходит легенда клуба. Кстати, летом уходит и Хуанфран, который в «Атлетико» почти так же долго. Его контракт летом истекает, и новый он не подпишет. Так в течение какой-то недели от привычного «Атлетико» почти ничего не осталось.

Диего Годин Фото: Quality Sport Images/Getty Images

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«Атлетико» — ???, 120 млн евро

О том, что француз покидает «Атлетико», он сообщил вчера. «Пообщавшись с Симеоне и руководством, я принял решение уйти. Хочу сказать болельщикам, что это очень трудное решение. Но мне необходим новый вызов. Я выиграл здесь первые большие трофеи, провёл незабываемые пять лет и хочу поблагодарить вас за всё». В ответ президент «Атлетико» Энрике Сересо заявил, что разочарован решением Антуана и ему всё равно, куда тот переходит. Да и болельщики отреагировали болезненно.

Антуан Гризманн Фото: Xavier Bonilla/NurPhoto via Getty Images

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Но это не отменяет главного вопроса: куда уходит Гризманн? Все говорят о «Барселоне», включая бывшего президента каталонского клуба Жоана Лапорта, который назвал сумму трансфера завышенной. С 1 июля сумма отступных по новому контракту Гризманна составляет 120 млн евро, причём 20% этих денег получит не «Атлетико», а «Реал Сосьедад».

Очень невыгодная сделка для «Атлетико» и очень странный контракт, учитывая, что самому игроку в клубе платили 23 млн евро в год. Что касается завышенной стоимости для «Барселоны» – для клуба, который заплатил 280 млн за Коутиньо и Дембеле, 120 млн за Гризманна кажутся на редкость здравой тратой денег. Проблема лишь в том, что в последний момент стало известно об интересе ещё двух больших клубов: «ПСЖ» и «Баварии». Выплатить его клаусулу могут оба, дело в желании игрока. Но он, кажется, уже собрался в «Барселону».

Все уверены, что Гризманн перейдёт в «Барселону». Кроме «ПСЖ» Француз не раскрывает будущий клуб, но даже в «Барсе» не сомневаются в его выборе.

Кто на очереди

В ближайшие недели трансферный рынок обещает взорваться. Ждём новостей по Матейсу де Лигту, Луке Йовичу, Эдену Азару, Гарету Бэйлу и многим другим. В том числе Родри из «Атлетико», который получил предложение от «Ман Сити».