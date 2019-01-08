10 футболистов, которые должны стать свободными агентами в 2019-м

Адриен Рабьо
Фаза холодной войны между «ПСЖ» и Рабьо понемногу сошла на нет — теперь в клубе уже не исключают, что полузащитник останется и после завершения контракта. Смягчение руководства парижан объяснимо: мало того что Адриен играет сейчас действительно здорово, так ещё и подходит главному тренеру Томасу Тухелю в его идее о скользящем опорнике, который при необходимости становится третьим центральным защитником. Если договориться не удастся, то июль француз, скорее всего, начнёт игроком «Барселоны».
Хуан Мата
Пять лет назад трансфер Маты стал одним из самых дорогих в истории зимнего рынка, но теперь испанец, как и весь «Манчестер Юнайтед», находится на распутье. С одной стороны, у Маты лучшие за семь лет показатели по ожидаемым голам и голевым передачам, с другой — он не молодеет, а клуб пока не определился с тем, кому доверит своё будущее. Мату терпеливо ждёт «Валенсия», и здесь вопрос лишь в том, готов ли он возвращаться домой.
Марио Балотелли
Помните, был такой парень? Удивительно, но из разряда вечно перспективных Балотелли моментально перекочевал в разряд списанных, и в этом сезоне любимец Мино Райолы играет просто отвратительно. Из 32 ударов итальянец только 10 нанёс из штрафной, только шесть раз попал в створ и ни разу не забил. Балотелли 28, и сейчас ему нужно понять, интересен ли ему футбол в принципе, потому что с такой статистикой его не возьмут даже в «Лечче».
Арьен Роббен
Да, время расставаться всё же пришло. Казалось, Роббен играет за «Баварию» с момента основания клуба, и продолжаться это будет тоже вечно, но нынешний контракт станет последним. Голландец вслух рассуждает о завершении карьеры, его ждут в «Гронингене» и в «Интере», который готов подбирать любых свободных агентов по всему миру. Расставаться с Роббеном будет грустно, потому что другого такого футболиста мирового класса с таким функционалом просто нет.
Аарон Рэмси
Теряя Роббена свободным агентом, «Бавария» рассчитывает таким же образом забрать у «Арсенала» Аарона Рэмси. Валлиец в нынешнем клубе уже 10 лет, ему хочется постоянно играть в Лиге чемпионов и в основе, а Унаи Эмери строит в Лондоне новую команду под себя, частично разрушая основы Венгера. Возможно, для Рэмси действительно будет хорошим решением сменить клуб.
Венсан Компани
Случай Компани — один из самых обидных в современном футболе. Футболист с высоким игровым интеллектом и отличными физическими данными, Компани обязан был стать как минимум одним из лучших в игре, которой очень не хватает качественных центральных защитников. Карьеру Компани подорвали бесконечные травмы, и контракт с ним «Сити» может продлить только из уважения к заслугам перед клубом.
Диего Годин
А вот Годину травмы не мешают — даже если этому уругвайцу оторвёт ногу, он лишь поморщится и продолжит играть. Годин — один из символов «Атлетико» эпохи Симеоне, а потому вдвойне удивительно слышать о том, что его уход в «Интер» всё более реален. С другой стороны, руководство АТМД уже показывало на примере Габи, что готово сурово разрывать даже с клубными легендами.
Оливье Жиру
Оливье — очень странный футболист. Он может не реализовать девять простых моментов, а затем забить через себя. Пяткой. С закрытыми глазами. При этом нельзя отрицать, что он по-прежнему проделывает колоссальный объём работы, а потому будет очень необходим тренеру, который делает ставку на силовой футбол. Вопрос лишь в том, куда ехать летом — оставаться в Англии или возвращаться во Францию.
Мунир Эль-Хаддади
Если Мунир всё же решит, что в «Барселоне» ему не потянуть (в клубе рассчитывают, что он продлит контракт), то клуб, который его в итоге подберёт, должен сорвать банк. Во-первых, он был очень убедителен в арендах в «Алавес» и «Валенсию», а во-вторых, даже в нынешнем сезоне в «Барсе» Мунир имеет классную статистику — 0,93 по системе «гол+пас» в среднем за 90 минут. Некоторое время назад претендентом на Эль-Хаддади называли даже «Зенит», но гораздо вероятнее его отъезд в Германию или Англию.
Гари Кэхилл
Ещё один качественный центральный защитник, чья карьера близка к финальному витку. Кэхилл уже завершил карьеру в сборной, ему 32 года, но у него всё ещё впечатляющие показатели в борьбе на мяче, и команде, которая играет с низким оборонительным блоком, он может очень серьёзно пригодиться. В очереди за контрактом Кэхилла половина Англии, так что теперь ему нужно лишь верно выудить лучшее предложение из имеющихся.