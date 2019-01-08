10 футболистов, которые должны стать свободными агентами в 2019-м

Фаза холодной войны между «ПСЖ» и Рабьо понемногу сошла на нет — теперь в клубе уже не исключают, что полузащитник останется и после завершения контракта. Смягчение руководства парижан объяснимо: мало того что Адриен играет сейчас действительно здорово, так ещё и подходит главному тренеру Томасу Тухелю в его идее о скользящем опорнике, который при необходимости становится третьим центральным защитником. Если договориться не удастся, то июль француз, скорее всего, начнёт игроком «Барселоны».

«ПСЖ» воюет с собственным игроком из-за контракта Будет сидеть в запасе до конца контракта.

Пять лет назад трансфер Маты стал одним из самых дорогих в истории зимнего рынка, но теперь испанец, как и весь «Манчестер Юнайтед», находится на распутье. С одной стороны, у Маты лучшие за семь лет показатели по ожидаемым голам и голевым передачам, с другой — он не молодеет, а клуб пока не определился с тем, кому доверит своё будущее. Мату терпеливо ждёт «Валенсия», и здесь вопрос лишь в том, готов ли он возвращаться домой.

Помните, был такой парень? Удивительно, но из разряда вечно перспективных Балотелли моментально перекочевал в разряд списанных, и в этом сезоне любимец Мино Райолы играет просто отвратительно. Из 32 ударов итальянец только 10 нанёс из штрафной, только шесть раз попал в створ и ни разу не забил. Балотелли 28, и сейчас ему нужно понять, интересен ли ему футбол в принципе, потому что с такой статистикой его не возьмут даже в «Лечче».

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Марио Балотелли мог приехать в Россию. Но летом он весил больше 100 кг Итальянец качественно отдохнул в межсезонье.

Да, время расставаться всё же пришло. Казалось, Роббен играет за «Баварию» с момента основания клуба, и продолжаться это будет тоже вечно, но нынешний контракт станет последним. Голландец вслух рассуждает о завершении карьеры, его ждут в «Гронингене» и в «Интере», который готов подбирать любых свободных агентов по всему миру. Расставаться с Роббеном будет грустно, потому что другого такого футболиста мирового класса с таким функционалом просто нет.

Футболист с двумя кнопками на джойстике. Как он это делает? Сегодня ему исполнилось 34 года.

Теряя Роббена свободным агентом, «Бавария» рассчитывает таким же образом забрать у «Арсенала» Аарона Рэмси. Валлиец в нынешнем клубе уже 10 лет, ему хочется постоянно играть в Лиге чемпионов и в основе, а Унаи Эмери строит в Лондоне новую команду под себя, частично разрушая основы Венгера. Возможно, для Рэмси действительно будет хорошим решением сменить клуб.

Случай Компани — один из самых обидных в современном футболе. Футболист с высоким игровым интеллектом и отличными физическими данными, Компани обязан был стать как минимум одним из лучших в игре, которой очень не хватает качественных центральных защитников. Карьеру Компани подорвали бесконечные травмы, и контракт с ним «Сити» может продлить только из уважения к заслугам перед клубом.

А вот Годину травмы не мешают — даже если этому уругвайцу оторвёт ногу, он лишь поморщится и продолжит играть. Годин — один из символов «Атлетико» эпохи Симеоне, а потому вдвойне удивительно слышать о том, что его уход в «Интер» всё более реален. С другой стороны, руководство АТМД уже показывало на примере Габи, что готово сурово разрывать даже с клубными легендами.

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Годину выбили зубы. Но у «Атлетико» всё равно мёртвая хватка Вы заметили, что в игре «Атлетико» кое-что изменилось?

Оливье — очень странный футболист. Он может не реализовать девять простых моментов, а затем забить через себя. Пяткой. С закрытыми глазами. При этом нельзя отрицать, что он по-прежнему проделывает колоссальный объём работы, а потому будет очень необходим тренеру, который делает ставку на силовой футбол. Вопрос лишь в том, куда ехать летом — оставаться в Англии или возвращаться во Францию.

Ритуал, который на самом деле принёс Франции победу на ЧМ Всё дело в Оливье Жиру.

Если Мунир всё же решит, что в «Барселоне» ему не потянуть (в клубе рассчитывают, что он продлит контракт), то клуб, который его в итоге подберёт, должен сорвать банк. Во-первых, он был очень убедителен в арендах в «Алавес» и «Валенсию», а во-вторых, даже в нынешнем сезоне в «Барсе» Мунир имеет классную статистику — 0,93 по системе «гол+пас» в среднем за 90 минут. Некоторое время назад претендентом на Эль-Хаддади называли даже «Зенит», но гораздо вероятнее его отъезд в Германию или Англию.

Не Боян? Что надо знать о возможном трансфере «Зенита» — Мунире из «Барсы» Ещё один потенциальный новичок «Зенита» — нападающий «Барселоны», родившийся в Мадриде.

Ещё один качественный центральный защитник, чья карьера близка к финальному витку. Кэхилл уже завершил карьеру в сборной, ему 32 года, но у него всё ещё впечатляющие показатели в борьбе на мяче, и команде, которая играет с низким оборонительным блоком, он может очень серьёзно пригодиться. В очереди за контрактом Кэхилла половина Англии, так что теперь ему нужно лишь верно выудить лучшее предложение из имеющихся.