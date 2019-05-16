«Прощай. Ты никогда не был одним из нас». Как хейтят Гризманна

Антуан Гризманн объявил об уходе из «Атлетико» — записав видео, которое было опубликовано в официальном «твиттере» команды. Болельщики в большинстве своём эту новость восприняли, мягко говоря, с неодобрением.

Все уверены, что Гризманн перейдёт в «Барселону». Кроме «ПСЖ» Француз не раскрывает будущий клуб, но даже в «Барсе» не сомневаются в его выборе.

«Я не думаю, что Гризманн настолько глуп, чтобы объявлять о своём уходе, не подписав предварительного соглашения с другим клубом».

«Гризманн, прошу тебя, будь умным и не ведись на деньги из Мадрида. Мы очень ценим твой талант и не хотим видеть, как ты сгораешь».

Антуан Гризманн выглядит как ютубер, которого заставили извиниться за пранк, из-за которого случился пожар в лесу».

«Я возмущался, когда Погба хотел уйти каждый сезон, но бедный «Атлетико». Гризманн уже пять сезонов подряд одной ногой вне клуба».

«Забавно. Если Гризманн останется в «Атлетико», то он будет лучшим нападающим в лиге. А если уйдёт, то будет мрачной тенью, которая ничего не делает. Будет крысой, которая убежала ради денег».

«Гризманн, будучи великолепным игроком, не будет так же блистать в «Барселоне» или «ПСЖ». Ни пенальти, ни атакующая линия, ни центр поля не будут в его распоряжении. Да, он выиграет больше титулов. Может, это как-то компенсирует всё остальное».

«Лживое дерьмо».

«Объясни моему сыну, как ты целовал эмблему, а потом в тебе проснулась крыса. Бог ответит тебе тем же – без какого-либо стыда».

«У тебя не хватило яиц сказать о своём уходе перед всеми в субботу, ты решил сделать это в социальных сетях. Ты сомневался весь год».

«Спасибо большое за всё, вы навсегда в моем сердце».

«Закрой дверь, когда будешь уходить».

«Надеемся, ты больше не сыграешь ни минуты за “Атлетико”».

«Прощай… ты никогда не был одним из нас».

«Пока и никогда не возвращайся».

«Наконец ты сможешь завтракать за одним столом с Месси».