«Прощай. Ты никогда не был одним из нас». Как хейтят Гризманна

Антуан Гризманн объявил об уходе из «Атлетико» — записав видео, которое было опубликовано в официальном «твиттере» команды. Болельщики в большинстве своём эту новость восприняли, мягко говоря, с неодобрением.
«Я не думаю, что Гризманн настолько глуп, чтобы объявлять о своём уходе, не подписав предварительного соглашения с другим клубом».
«Гризманн, прошу тебя, будь умным и не ведись на деньги из Мадрида. Мы очень ценим твой талант и не хотим видеть, как ты сгораешь».
Антуан Гризманн выглядит как ютубер, которого заставили извиниться за пранк, из-за которого случился пожар в лесу».
«Я возмущался, когда Погба хотел уйти каждый сезон, но бедный «Атлетико». Гризманн уже пять сезонов подряд одной ногой вне клуба».
«Забавно. Если Гризманн останется в «Атлетико», то он будет лучшим нападающим в лиге. А если уйдёт, то будет мрачной тенью, которая ничего не делает. Будет крысой, которая убежала ради денег».
«Гризманн, будучи великолепным игроком, не будет так же блистать в «Барселоне» или «ПСЖ». Ни пенальти, ни атакующая линия, ни центр поля не будут в его распоряжении. Да, он выиграет больше титулов. Может, это как-то компенсирует всё остальное».
«Лживое дерьмо».
«Объясни моему сыну, как ты целовал эмблему, а потом в тебе проснулась крыса. Бог ответит тебе тем же – без какого-либо стыда».
«У тебя не хватило яиц сказать о своём уходе перед всеми в субботу, ты решил сделать это в социальных сетях. Ты сомневался весь год».
«Спасибо большое за всё, вы навсегда в моем сердце».
«Закрой дверь, когда будешь уходить».
«Надеемся, ты больше не сыграешь ни минуты за “Атлетико”».
«Прощай… ты никогда не был одним из нас».
«Пока и никогда не возвращайся».
«Наконец ты сможешь завтракать за одним столом с Месси».
- 16 мая 2019
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