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Антуан Гризманн объявил об уходе из «Атлетико». Реакция болельщиков

Антуану Гризманну досталось от фанатов «Атлетико»
Полина Куимова
«Прощай. Ты никогда не был одним из нас». Как хейтят Гризманна
Реакция болельщиков «Атлетико».
Футбол / Испания 0

Антуан Гризманн объявил об уходе из «Атлетико» — записав видео, которое было опубликовано в официальном «твиттере» команды. Болельщики в большинстве своём эту новость восприняли, мягко говоря, с неодобрением.

Все уверены, что Гризманн перейдёт в «Барселону». Кроме «ПСЖ»
Француз не раскрывает будущий клуб, но даже в «Барсе» не сомневаются в его выборе.

«Я не думаю, что Гризманн настолько глуп, чтобы объявлять о своём уходе, не подписав предварительного соглашения с другим клубом».

«Гризманн, прошу тебя, будь умным и не ведись на деньги из Мадрида. Мы очень ценим твой талант и не хотим видеть, как ты сгораешь».

Антуан Гризманн выглядит как ютубер, которого заставили извиниться за пранк, из-за которого случился пожар в лесу».

«Я возмущался, когда Погба хотел уйти каждый сезон, но бедный «Атлетико». Гризманн уже пять сезонов подряд одной ногой вне клуба».

«Забавно. Если Гризманн останется в «Атлетико», то он будет лучшим нападающим в лиге. А если уйдёт, то будет мрачной тенью, которая ничего не делает. Будет крысой, которая убежала ради денег».

«Гризманн, будучи великолепным игроком, не будет так же блистать в «Барселоне» или «ПСЖ». Ни пенальти, ни атакующая линия, ни центр поля не будут в его распоряжении. Да, он выиграет больше титулов. Может, это как-то компенсирует всё остальное».

«Лживое дерьмо».

«Объясни моему сыну, как ты целовал эмблему, а потом в тебе проснулась крыса. Бог ответит тебе тем же – без какого-либо стыда».

«У тебя не хватило яиц сказать о своём уходе перед всеми в субботу, ты решил сделать это в социальных сетях. Ты сомневался весь год».

«Спасибо большое за всё, вы навсегда в моем сердце».

«Закрой дверь, когда будешь уходить».

«Надеемся, ты больше не сыграешь ни минуты за “Атлетико”».

«Прощай… ты никогда не был одним из нас».

«Пока и никогда не возвращайся».

«Наконец ты сможешь завтракать за одним столом с Месси».

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