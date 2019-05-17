Кокорин и Мамаев обжалуют приговор. Как проходит апелляция и что будет потом

Вчера адвокат Павла Мамаева Игорь Бушманов заявил «Чемпионату», что он и его коллеги, защищающие форварда «Зенита» Александра Кокорина, его младшего брата Кирилла и их друга Александра Протасовицкого, подадут совместную апелляцию на приговор Пресненского районного суда 20 мая. Мы связались с директором Московской коллегии адвокатов «Липцер, Ставицкая и партнёры» Дмитрием Аграновским, который рассказал, как будет проходить апелляция и что будет с футболистами до и после неё.

Сколько может пройти время до апелляции

Апелляцию могут рассматривать от месяца до полугода. Мой личный рекорд – год и один месяц, но это, конечно, аномалия. Обычно это занимает месяц или два, максимум три, и то вряд ли. Если брать это конкретное дело – тут, скорее всего, ждать надо месяц-полтора. Если брать какие-то громкие дела, большие и и групповые, – всё примерно занимает именно столько времени.

Где в это время находятся Кокорин и Мамаев и будут ли они присутствовать на апелляции

Всё время до апелляции игроки будут находиться в СИЗО, а один день их пребывания там будет равен 1,5 в колонии – здесь ничего не меняется. Что касается присутствия Кокорина и Мамаева на суде, то обычно по громким делам осуществляется личная доставка подсудимых. Человек вправе отказаться от участия в апелляции, но это бывает редко. Самая распространённая форма – видеоконференция, но по такому роду делам людей привозят в суд. Ездить нравится не всем – нужно долго ждать, а условия в автозаках и комнатках ожидания не один раз признавались европейским судом бесчеловечными.

На что адвокаты могут подать жалобу

Жалобу можно подать на всё что угодно – могут сказать, что неправильно оценены доказательства или что были какие-то процессуальные нарушения. В общем, на всё, что кажется адвокатам несоответствующим закону или неправильно истолкованным судом.

Как проходит апелляция

Апелляция проводится практически по тем правилам, что и суд первой инстанции. Подразумевается, что это некий пересмотр, он должен проводиться максимально близко к суду первой инстанции. Реально всё это может пройти и за полдня, все материалы дела исследуются очень редко. Можно представить и новых свидетелей, и доказательства новые, но нужно объяснить, почему не сделали это раньше. Новых свидетелей могут вызвать в совсем исключительных случаях. Также можно исследовать какие-то старые доказательства, можно вообще все материалы дела исследовать, но обычно этого не делают, а соглашаются с тем, что материалы дела суд знает.



Бывает, что их вызывают дополнительно, чтобы прояснить какие-то моменты, но это происходит крайне редко – такие случаи в моей практике можно пересчитать по пальцам одной руки. С учётом всех ходатайств и того факта, что подсудимых несколько, думаю, за день суд сможет справиться.



Происходить всё будет так: на апелляциях, как правило, присутствуют три судьи. Может быть и один судья, но на резонансных делах приняты именно тройки. Сначала судья-докладчик рассказывает материалы дела. Потом – пояснения у сторон, их выступления. Кстати, прокурор обычно из Московской городской прокуратуры, хотя бывало и так, что прокуроры не меняются. Смысл замены я не знаю, это внутренние вопросы прокуратуры.

После выступления сторон – исследование материалов дела. Как правило, стороны соглашаются с тем, что полностью исследовать материалы дела не нужно. После этого – прения сторон, первой выступает сторона, которая подала жалобу, – в данном случае это адвокаты. На этом всё.

Сколько ждать решения

Обычно это занимает около часа, может, два. Бывает, что судьи уходят и сразу выходят, но, поскольку тут будет много прессы, внешние приличия будут соблюдены. Судьи заранее обдумывают решение.

Есть ли шанс, что срок наказания Кокорину и Мамаеву уменьшат

После такого приговора шанс, что срок снизят, есть. Подсчитывать их я бы не стал, но они есть. По статистике не очень часто снижают срок. Если суд дал компромиссное решение между тем, что просила прокуратура и адвокаты, то вообще крайне редко. Здесь судья назначил жестокое наказание – то, что попросил прокурор. Вероятность положительных для подсудимых изменений есть, но подсчитывать её не возьмусь.



Я не думал, что суд первой инстанции даст ровно то, что просит прокурор – а он дали. Поэтому сложно строить прогнозы, здесь ведь тоже замешена политика, но не такая серьёзная, как в случае с оппозиционерами. Тут есть желание устроить показательный процесс, это вмешивается в дело — это плохо. Но это объективная реальность.

Могут ли Кокорину и Мамаеву увеличить срок наказания

Теоретически приговор можно увеличить. На практике такое бывает крайне редко — только когда есть соответствующее представление прокуратуры, а здесь его нет. В данном случае я уверен, что срок не будут увеличивать. Могут дать и условный срок.

Апелляции реально могут помочь подсудимым – примеры из практики

Примеров, когда апелляции помогают, достаточно много. У меня было дело по «Болотной площади». Мой подзащитный был Ярослав Белоусов. Ему дали тогда срок меньше, чем у всех остальных, – два года и шесть месяцев. Апелляция, которая была летом, снизила срок всего на три месяца, но из-за этого он смог вовремя восстановиться в МГУ. Так он не потерял год и сразу отправился заканчивать университет. Так что эта система работает.



Есть случаи отмены приговоров, но из-за адвокатской тайны говорить вслух о них не могу.

Если суд оставит приговор без изменений

Следующая инстанция после апелляции — кассация, адвокаты будут обращаться в президиум городского суда. Также важно отметить, что после апелляции приговор сразу вступает в законную силу — отстрочить приговор не получится.

В кассации идут жалобы на процессуальные действия. Там двухступенчатая система обращения – сначала жалоба в президиум суда (в данном случае Московского городского), её рассматривает судья. Если доводы адвокатов кажутся судье убедительными, то суд запрашивает дело из суда первой инстанции и изучает его дополнительно. Потом он может посчитать доводы защиты обоснованными и возбудить кассационное производство – дело передаётся на рассмотрение президиума суда. Президиум собирается и пересматривает дело. Обычно бывает так: если кассационное производство возбуждается, то в абсолютном большинстве случаев президиум соглашается с судьёй. Но в 95 процентах судья даже не запросит дело – вероятность отказа велика.



Без кассации пойти в Верховный суд нельзя, а вот в ЕСПЧ можно – есть шесть месяцев с момента апелляции. ЕСПЧ считает, что всё, что выше апелляции, – недостаточно эффективные средства. На самом деле, чем выше ты залез, тем больше вероятности пересмотра приговора. Но если говорить конкретно про дело Кокорина и Мамаева, то пока они дойдут до кассации, все сроки уже истекут.

Могут ли Кокорин и Мамаев отправиться в колонию

Скорее всего, они просто не успеют туда попасть – истечёт срок приговора. Не думаю, что из-за резонанса процесс их этапирования в колонии будет искусственно убыстрён. Такое бывает по политическим делам, когда судят оппозиционеров – от них стараются избавиться побыстрее. Здесь – громкое показательное дело, но нет политического оттенка. Тем более нужны заявки из колонии, куда попало отправить нельзя – мест может не быть. После апелляции люди могут несколько месяцев находиться в СИЗО – так можно успеть обратиться за условно-досрочным освобождением.

Есть ли шанс получить условно-досрочное освобождение или помилование президента

Условно-досрочное освобождение может быть предоставлено, даже если человек не прибыл в колонию. В данном случае это возможно, но насколько это вероятно, не знаю. Зависит от характеристик футболистов из СИЗО, выполнены ли другие условия – например возмещение ущерба потерпевшим. Важно также, чтобы не против УДО были потерпевшие. Но это будет после апелляции – приговор должен вступить в законную силу. Они могут и за помилованием обратиться к президенту– при этом признавать вину им даже не нужно. Но в данном случае они вряд ли успеют это сделать.

Обращение в ЕСПЧ

Если адвокаты планируют в будущем обратиться в ЕСПЧ, то в апелляции надо указывать на соответствующие нарушения, чтобы дать государству возможность исправить эти самые нарушения. Без такого указания в ЕСПЧ будет сложнее. Пожаловаться туда можно, но не знаю, пойдут они туда или нет.



С помощью ЕСПЧ можно получить компенсацию, а также даже через много лет признание ЕСПЧ будет приятным в репетиционным плане. ЕСПЧ может признать, что судебное разбирательство было несправедливым. Также на основании решения европейского суда можно отменить приговор даже через много лет. Это поможет полностью себя очистить и избавиться от судимости.