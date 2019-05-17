Аллегри не хватало креатива и молодости в составе с Криштиану. Отставка логична

Во-первых, договоримся всё же, что случившееся в «Ювентусе», скорее, неожиданность. Об этом говорит и тот факт, что ещё пару недель назад Павел Недвед утверждал: тренер останется в команде. Сам Макс Аллегри тоже намекал, что собирается продолжить работу, но в итоге ушёл. И при всей неожиданности это решение логичное.

Смотрите. Было понятно, что это ключевой год для Аллегри — дело не в том, что в Турин переехал Криштиану, и даже не в том, что руководство «Ювентуса» уже слишком сильно ждёт победы в Лиге чемпионов. Дело в том, что дошедшую до своего потолка развития команду пополнил очевидный лидер атаки, которого было необходимо совместить с уже имеющимся лидером и конструктором атак. И с этой задачей за год Аллегри не справился.



Речь о Криштиану и Дибале. Португалец взял свободы ровно столько, сколько хотел — ему было позволено действовать в любимой зоне левее центра, а два оставшихся футболиста атакующей линии покрывали оставшееся пространство. Конфликт интересов Криштиану и Дибалы случился почти моментально: Аллегри пришлось отказаться от хорошо функционировавшей в прошлом сезоне 4-2-3-1 при атаке, где аргентинский вице-капитан играл десятку, находясь под Игуаином. Криштиану не обеспечивает такой объём борьбы, на каком обычно играет Игуаин, поэтому использовать Дибалу в качестве тени таргетмена стало нерентабельно. За весь сезон Аллегри так и не нашёл, как использовать своего десятого номера.



Это можно было попытаться решить, отказавшись от одного центрального полузащитника, но тренер «Ювентуса» на такой шаг так и не решился. В итоге Дибала стал терять место в основном составе, а вместо него Аллегри стал наигрывать Бернардески. С ним команда получила требуемую и любимую Максом тактическую гибкость, но при этом лишилась изрядной доли креатива.



За это Аллегри и поплатился. Он был бит в Лиге чемпионов командой, которая разыгрывала комбинации, как в компьютерной игре, и «Ювентус», при всей его тактической гибкости, просто смотрел, как соперник играет в футбол. Это не стало чем-то неожиданным: по ходу сезона было ясно, как немного неожиданных ходов предлагает соперникам «Юве». Аллегри полагался на надёжных и умеющих всё полузащитников, но каждому из них не хватало вау-действий. Когда соперник прихватывал центр поля, единственным и дежурным ответным решением была игра Леонардо Бонуччи. Центральный защитник запускал лонгболлы или с места, или после короткого продвижения с мячом. Для состава и — что важнее — амбиций «Юве» этого было мало.

Проблем добавлял и тот факт, что команда стремительно старела. Всего два игрока в ротации младше 24 лет — и это во времена, когда борьба за молодых футболистов стала главным аттракционом мирового футбола. Да, появился Мойзе Кин, но и он в своё время при Аллегри едва не укатил в «Зволле». В «Зволле», понимаете? Куда угодно, только от тренера, который не слишком заинтересован в молодых.



Совокупность этих факторов сделала отставку Аллегри при ещё находящемся в чемпионской форме Роналду логичной. Команда из Турина стала похожа на очень крутой велосипед, но без цепи: под гору (читай — в Серии А) едет супер, но для всего остального чего-то не хватает.



И если искать хорошо продающийся в текстах символизм, то вот он: последним матчем Аллегри будет встреча против «Аталанты». Команды, которая даже на внутренней арене сумела превзойти гегемона в креативе и умении вписывать новые и молодые лица.