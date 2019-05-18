«Манчестер Сити» выиграл всё в Англии. Такого никогда не было!

«Манчестер Сити» – первый клуб в истории, выигравший за сезон все трофеи в Англии. В феврале команда Хосепа Гвардиолы победила по пенальти «Челси» в финале Кубка лиги. Неделю назад «горожане» завоевали золото АПЛ – опередили на одно очко «Ливерпуль». И вот сегодня чемпион Англии взял на «Уэмбли» Кубок Англии.

«Манчестер Сити» отпраздновал победу в чемпионате. Фото Радость футболистов и тренерского штаба.

Достижение Гвардиолы феноменально, ведь домашний требл не покорился даже великому Алексу Фергюсону. Впрочем, если вы скажете каталонскому тренеру, что он выиграл три трофея за сезон, то Пеп может обидеться. Он напомнит ещё и про Суперкубок Англии: в августе 2018-го «Манчестер Сити» одолел «Челси» – 2:0.

«Не знаю почему, но никто не считает Суперкубок Англии. Может быть, он имеет значение для прошлого сезона. Но в прошлом сезоне, когда мы ушли в отпуск, его не было в нашем кармане. В Испании и Германии, где я работал, Суперкубок является важным турниром. Здесь люди забывают о нём. Хорошо, если мы сумеем превзойти «Ливерпуль» и выиграть Премьер-лигу, то в следующем сезоне не будем играть за Суперкубок. Он же не считается турниром! Летние каникулы получатся более продолжительными», – удивлялся и шутил Гвардиола, когда ему говорили про требл.

Финал Кубка Англии получился не таким простым, как кажется из счёта. Конечно, «Манчестер Сити» со стартового свистка владел мячом и территорией, однако более опасные моменты создавала команда бывшего тренера «Рубина» Хави Грасии. На 11-й минуте неточная передача в исполнении экс-игрока «Уфы» Александра Зинченко привела к стремительной контратаке: Роберто Перейра вышел один на один с Эдерсоном, но голкипер спас «горожан» от гола. Ещё через 11 минут очень спорное решение принял судья. Кевин Френд недружелюбно поступил по отношению к одиннадцатой команде АПЛ. Венсан Компани локтем преградил путь мячу в ворота, а главный арбитр и его ассистенты с VAR, очевидно, решили, что рука была прижата. Правда, повтор в этом не убедил.

Если бы «Уотфорд» забил первым, встреча наверняка получилась бы более упорной. Вместо этого гол Давида Сильвы на 26-й минуте вскрыл игру. Абдулайе Дукуре завозился с мячом, находясь под прессингом сразу трёх соперников, и «Манчестер Сити» наказал француза за ошибку. На перерыв команда Гвардиолы уходила, ведя уже со счётом 2:0. Бернарду Силва выдал шикарный пас на Габриэла Жезуса! Возможно, этот мяч запишут на Рахима Стерлинга. Англичанин поступил нехорошо – попытался украсть гол у партнёра, дотронувшись до направлявшегося в сетку мяча.

«Уотфорд» был хорош и в начале второго тайма, поддавил чемпиона. Однако на исходе часа игры нарвался на контратаку, которую завершил Кевин Де Брёйне. На этом футбол в общем-то закончился. В оставшиеся полчаса «Манчестер Сити» добивал растерявшийся «Уотфорд». Габриэл Жезус убежал с центра поля, чтобы забить честно заработанный гол, а в концовке Стерлинг оформил дубль за шесть минут. 38-летний Эурельо Гомес сделал всё, чтобы пропустить как можно меньше. Голкипер «Уотфорда», игравший в нынешнем сезоне только в кубковых турнирах, но не в АПЛ, совершил несколько красивых сейвов.

Между «Ман Сити» и УЕФА идёт война. Участвуют даже политики Клубу грозят одновременно бан в Лиге чемпионов и запрет на трансферы.

Гвардиола до сегодняшнего дня не выигрывал Кубок Англии, а теперь в коллекции успешного тренера есть и этот трофей. Его яркая команда пока недостаточно хороша только для Лиги чемпионов. «Манчестер Сити» будут называть одним из фаворитов еврокубка в следующем сезоне, если, конечно, УЕФА не выкинет чемпиона АПЛ из турнира.