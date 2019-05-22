«И это мы пятое колесо?!». 9 кубков «Локомотива»

У «Локомотива» богатая кубковая история – 9 победных Кубков, из них 7 завоёваны в новейшей истории. Вспоминаем самое интересное из этих славных страниц истории «железнодорожников».

1.1936 год. «Локомотив» — «Динамо» Тбилиси — 2:0

В 1936 году состоялся первый в истории розыгрыш Кубка СССР. В день открытия турнира, 18 июля, прошло около 20 матчей, но из-за отсутствия информации установить, кто забил первый гол, невозможно. Зато в советских газетах того времени, сохранившихся в архивах, есть много другой, не менее интересной информации.



— Переходящий кубок, который в том году завоевал «Локомотив», был создан по образу и подобию хрустальной вазы-крюшонницы, которую приметил первый председатель секции футбола СССР Алексей Соколов в одном из московских магазинов. Посовещавшись с коллегами из ВСФК (Высший совет физической культуры при ВЦИК), он эту вазу купил, после чего совместными усилиями она была модернизирована: ювелиры приделали серебряные ножки, сделали крышку с фигуркой футболиста, а на одну из сторон поместили герб СССР.

— 11 команд снялись после первого же матча – в основном из-за отсутствия финансов, необходимых для путешествий по необъятной стране. «Локомотив» же был одной из немногих команд, кто с этой проблемой не столкнулся в принципе: служащим ж/д ведомства предоставлялись бесплатные билеты на поезда.



— Команда спортивного общества «Локомотив» была составлена почти полностью из железнодорожной молодёжи. «Начав играть в основном своём составе первый год, коллектив о-ва «Локомотив» путём упорной работы над собой в самый короткий срок добился столь заметного роста, что бесспорно встал в ряды сильнейших команд Союза», — было написано в журнале «Физкультура и спорт» в августе 1936 года.

— Все матчи клуб проводил на стадионе «Локомотив» на Новорязанской улице. Вот так в газетах писали про полуфинал с «Красной Зарёй» — на тот момент сильнейшей командой из Ленинграда: «Деревянные трибуны, крыши близлежащих домов – всё усеяно зрителями. «Локомотив» одержал полную победу – 5:0. Виктору Лаврову удалось сделать хет-трик – забить три мяча».

— В розыгрыше не принимали участия команды, занявшие первое и второе места в чемпионате СССР: московское и киевское «Динамо». Киевлян сняли по ходу турнира из-за отказа ехать на матч в Егорьевск, а москвичи уехали в Чехословакию – играть товарищеские матчи. Газеты писали, что московское «Динамо» по возвращении сыграет с победителем пары, которая выйдет в финал, чтобы выявить обладателя Кубка СССР.



— 28 августа состоялся финальный матч турнира: «Локомотив» обыграл «Динамо» Тбилиси со счётом 2:0. Но диктор вместо поздравлений и чествований чемпионов объявил: «железнодорожники» в финале (уже другом) сыграют с московским «Динамо». Кубок, естественно, победителям не вручили, а поздравительную телеграмму «Локо» отправил лишь Валерий Чкалов, присутствовавший на той игре. На следующий день Комитет по делам физкультуры всё переиграл – и отменил финальный финал, признав «Локомотив» чемпионом первого розыгрыша Кубка СССР.

— Вручение кубка состоялось спустя восемь дней после финала: как отмечала «Комсомольская правда», стадион не был украшен, оркестра не было, да и праздника никакого тоже не было. За критику награждения, изложенную в газете, ответственного за него человека уволили.

— Футболистов из Грузии, кстати, называли «большими уругвайцами» — за их атлетический внешний вид, тип и темперамент, как писала газета «Физкультура и спорт».

— За победу в финале ЦК ж/д центра постановил выписать 300 тыс. рублей на расширение стадиона «Локомотив» и вознаградить команду ценными подарками.

2. 1957 год. «Спартак» — «Локомотив» — 0:1

— Главным тренером «Локомотива» тогда был Борис Аркадьев, шестикратный чемпион СССР. В 1942 году он получил звание заслуженного мастера спорта СССР, но это звание у него отобрали – за проигрыш югославам на Олимпиаде-1552. Правда, через три года его «реабилитировали». К футболистам Аркадьев обращался исключительно на «вы», любил ходить по музеям и театрам.



— Между полуфиналом и финалом была пауза в 41 день.

— На финальном матче на стадионе им. Ленина (нынешние «Лужники») было 103 тыс. болельщиков.



— Форма «Локомотива» на тот момент была красно-белая, такие же цвета были и у «Спартака», поэтому на финальный матч «железнодорожники» вышли в синем. Это был единичный случай.



— Первый и единственный мяч «железнодорожники» забили на 19-й минуте. Потом, по словам автора победного гола Валентина Бубукина, они «откровенно играли на удержание счёта, тянули время, выносили в аут мяч». Шанс увеличить счёт был, но Виктор Ворошилов не смог реализовать пенальти.

Фото: fclm.ru

— Министр путей и сообщения СССР Борис Бещев после победы над «Спартаком» отдал приказ: присвоить пяти игрокам звание «Почётный железнодорожник» и выдать особенные медали – с паровозом. Также всей команде полагалось денежное вознаграждение.

3. 1995/96. «Локомотив» — «Спартак» — 3:2

— Для «Локо» это был первый Кубок России в новейшей истории и первая победа за последние 40 лет. В следующем сезоне москвичи, как обладатели этого трофея, дебютировали в европейском турнире – Кубке обладателей кубков.



— Финал состоялся в день рождения главного тренера «Локомотива» Юрия Сёмина – 11 мая. После победного матча он сказал: «Мы играем одним составом уже три сезона, у нас прекрасная команда, успех к которой рано или поздно должен был прийти. В этом сезоне мы сделали ставку на Кубок и добились своего».



— В команде «Спартака» все футболисты были россияне, у «Локомотива» же было пять человек с иностранными паспортами: Таджикистан (Игорь Черевченко), Армения (Саркис Оганесян), Беларусь (Сергей Гуренко), Грузия (Заза Джанашия), Украина (Сергей Перепаденко).

— Во время вручения медалей и кубка болельщики красно-белых (они заполнили стадион примерно на 90%) скандировали «Спартак! Спартак!». Но праздник «Локомотиву» это не испортило.



— Когда после матча команда уехала праздновать победу в ресторан гостиницы «Россия», на стадионе остался лишь Игорь Чугайнов: он долго не мог пройти допинг-контроль, потому что был сильно обезвожен.



— Сергей Овчинников после победы сказал, что последний раз так сильно радовался, когда его пригласили в «Локомотив».

4. 1996/97. «Локомотив» — «Динамо» — 2:0

— Впервые Кубок России два года подряд завоевала одна и та же команда.

— Сергей Овчинников тогда сказал руководству: «Мы завоюем Кубок, и я с чистой совестью поеду играть в Португалию». Так и получилось: 11 июня «Локомотив» обыграл «Динамо» в финале, а 31 июля вратарь перешёл в «Бенфику».



— Андрей Кобелев на 89-й минуте грубо сфолил на Юрии Дроздове, за что получил жёлтую карточку. Тут же началась драка, в ходе которой он кого-то ударил, — судья показал второй «горчичник» и удалил полузащитника.

5. 1999/2000. «Локомотив» — ЦСКА — 3:2

— В шестой раз в истории Кубка России в финале встретились две московские команды.



— «Локомотив» стал первым трёхкратным обладателем Кубка России, капитан «железнодорожников» Игорь Чугайнов – единственным футболистом, кто выигрывал этот трофей четыре раза.



— За матч произошло два удаления: сначала на 12-й минуте судья удалил Максима Бокова, затем на 66-й минуте из-за второй жёлтой карточки поле покинул Дмитрий Лоськов. «После удаления Бокова я подумал, что мы легко выиграем, а после гола Семака – что уже не отыграемся, — говорил после матча Юрий Сёмин. — Я согласен, что с точки зрения техники уровень игры был невысоким, отчасти это из-за низкого качества поля. Нам удалось победить, но теперь тем более ни в коем случае нельзя расслабляться – почти весь сезон у нас впереди».



— В раздевалке для «Локомотива» заранее было заготовлено 15 бутылок французского шампанского. Первым из кубка испил начальник Московской железной дороги Геннадий Фадеев. «За таких орлов я пью до дна», — сказал он, прежде чем сделать глоток. Следующим чемпионского шампанского выпил министр путей сообщения Николай Аксененко и только потом очередь дошла до Юрия Сёмина.



— Компания «Транстелеком» (спонсор «Локомотива») подарила всей команде серебряный слиток весом в 1 кг и каждому футболисту отдельно презентовала по серебряной медали.



— После матча Руслан Нигматуллин не мог говорить, потому что во время столкновения с Сергеем Семаком он сильно прикусил язык. Все эмоции он описывал с помощью жестов и мимики.



— После финала Кубок был передан на вечное хранение «Локомотиву».

Фото: fclm.ru

6. 2000/01. «Локомотив» — «Анжи» — 1:1 (по пенальти — 4:3)

— Финал Кубка впервые закончился серией пенальти с 1995 года.



— Новый кубок изготовили стеклодувы из города Гусь-Хрустальный, его стоимость оценивалась примерно в $ 120 тыс.Опытным путём было установлено, что хрустальная чаша вмещает в себя семь бутылок шампанского.



— К концу матча «Локомотив» проигрывал 0:1, но на четвёртой добавленной минуте мяч в ворота «Анжи» отправил Заза Джанашия. После матча он сказал, что праздновать победу никак не будет, только посидит немного в ресторане с командой и выпьет сока (он вообще не пил спиртного).



— Джанашия, по рассказам Чугайнова, купил много билетов для своих родственников и друзей, поэтому очень хотел отличиться на поле.



— Лекхето пришёл поздравить посол ЮАР, а Юрия Сёмина – Павел Садырин и актёр Валерий Баринов.



— Директор «Анжи» Омар Магомедов на следующий день после финала поделился с «СЭ» болью от поражения в финале: «Огромная трагедия. Сами можете представить, какое сейчас настроение — как после любого потрясения. Все мы в трансе, внутри полное опустошение. Подарили кубок, отдали — всё уже, наш был, и выпустили из рук. Жутко обидно, не передать».

Фото: fclm.ru

7. 2006/07. «Москва» — «Локомотив» — 0:0 (0:1 ДВ)

— 27 мая было жарко – температура поднялась до 31 градуса тепла, — поэтому играть на синтетике «Лужников» было непросто. Гарри О’Коннор после матча довольно ярко высказался по этому поводу в интервью «СЭ»: «Мне это не нравится. У меня были проблемы со стопой, и на таком покрытии они дают о себе знать. Но я так рад, что никаких болезненных ощущений не испытываю. Теперь расцеловать готов эту синтетику!».



— Седьмой кубок для «Локомотива» стал единственным трофеем для Анатолия Бышовца в его российской карьере. Спустя полгода, кстати, тренер был уволен.



— Автор победного мяча Гари О’Коннор в 2007 году забивал за «Локо» только в Кубке России: по голу в четвертьфинале, полуфинале и финале.



— На трибунах во время матча болельщики «Локомотива» развернули баннер «Футбольному клубу срочно требуется массовка»: это был намёк на то, что «Москва» бесплатно раздавала билеты на финал.



— Во время празднования «Локомотив» был в золотых футболках с надписью «И это мы пятое колесо?!» (так когда-то называли «Локо», потому что четырьмя основными командами в чемпионате СССР считались «Спартак», «Динамо», «Торпедо» и ЦСКА).

Фото: РИА Новости

— Уже в раздевалке кубок, который должен был остаться на вечное хранение у «Локомотива», слегка пострадал: у него отвалилась ажурная подставка. Трофей пришлось вернуть – в клуб он вернулся ровно через два месяца. На восстановление ушло 150 тыс. руб.

8. 2014/15. «Локомотив» — «Кубань» — 3:1

— Игорь Черевченко, и.о. главного тренера «Локомотива», принимал участие в пяти финалах Кубка России как игрок. В тот день он поднял над головой знакомый ему трофей уже как тренер. «Победу посвящаю отцу, который в том году ушел из жизни, — он из меня сделал и футболиста, и тренера, и человека», — сказал Черевченко после матча.



— Финал прошел 21 мая – как и в 2000 году. Ещё одно совпадение связано с тем, что исход обоих матчей решился в дополнительное время.



— Для «Локомотива» в этом розыгрыше это был третий овертайм подряд: предыдущие два были в четвертьфинале и полуфинале.



— «Кубань» тренировал Леонид Кучук, покинувший «Локомотив» в октябре 2014 года.



— Это был первый и последний трофей, завоеванный во времена Ольги Смородской. В августе 2016 года она покинула пост президента клуба.

Фото: Денис Тырин, «Чемпионат»

9. 2016/17. «Урал»- «Локомотив» — 0:2

— Первый трофей Сёмина после третьего возвращения в клуб. В общей сложности для него этот Кубок России стал пятым — ни один тренер клуба РПЛ не побеждал в кубковых финалах чаще, чем он.



— Контракт Сёмина автоматически продлялся на год, если он брал Кубок. В следующем сезоне он привёл команду к чемпионству.



— Гол Игоря Денисова команда хотела отпраздновать с фанатами, но не смогла прорваться через кордон ОМОНа и стюардов.



— На третьей добавленной минуте из трёх между полузащитником «Урала» Артёмом Фидлером и игроком «Локомотива» Мануэлом Фернандешем вспыхнула потасовка. Небольшой с виду конфликт через несколько секунд перерос в драку, которую закончилась четырьмя красными карточками — по две на команду. После игры Роман Павлюченко назвалАри «последним г***м», так как он считал его одним из виновников конфликта.

— В том сезоне «Локомотив» занял 8-е место в чемпионате России.

— Игорь Денисов не был на вручении трофея и не праздновал с командой, так как у него был билет на самолёт в Санкт-Петербург.