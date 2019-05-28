Гуляем вокруг «Мордовия-Арены» и изучаем обстановку перед матчем сборной России.

Забитые гостиницы и мусор у арены. Первый тест Саранска после чемпионата мира

Большой футбол возвращается в столицу Мордовии спустя год после проведения ЧМ-2018. Скоро сюда приедут сборные России и Сан-Марино, которые встретятся в отборочном матче чемпионата Европы – 2020. Что случилось с наследием мундиаля и готов ли город вновь окунуться в атмосферу футбольного безумия?

Начнём с плохого. Попасть на праздник футбола в Саранск не так просто. Все номера в отелях забронированы, а альтернативные варианты проживания могут весьма чувствительно ударить по кошельку.

Во время чемпионата мира многих приезжих любителей футбола принимал жилой комплекс «Тавла», который выполнял роль гостиниц. Сейчас же в этих домах проживают обычные саранчане. Неудивительно, что приезжим тяжело найти себе место для временного проживания.

Экскурсию по «Мордовия-Арене» и её окрестностям начнём именно с бывших гостиниц. Эти дома находятся очень близко к стадиону и неплохо с ним сочетаются. Попадаются отсылки к футболу.

Детская площадка, конечно же, выполнена в футбольном стиле.

Все ёлки на месте, ни одна не высохла. Тротуар за это время почти не пострадал.

Движемся в сторону стадиона и натыкаемся на цветочные клумбы, за которыми не забывают ухаживать.

Возле стадиона лежат строительные материалы. С одной стороны, это хороший признак: территорию как-то пытаются обустроить. Но есть проблема: никаких рабочих вокруг не видно, а материалы лежат там давно. Странно, что с этой стороны арены до сих пор ничего не построили.

С этой точки открывается красивая мусорно-футбольная картина.

Фото: «Чемпионат»

С другой стороны стадиона набережная. Пожалуй, её главной достопримечательностью можно назвать полное отсутствие людей. Конец мая, отличная погода, а из живых душ здесь лишь корреспондент «Чемпионата».

Фото: «Чемпионат»

Основная причина отсутствия интереса жителей к набережной банальна: там просто нечего делать. Когда впервые идёшь по тропинке от стадиона, то рассчитываешь куда-то попасть или уж как минимум перейти на другой берег реки по мосту. Но нет – там вас ждёт тупик.

По пути к тупику есть пара препятствий.

Фото: «Чемпионат»

Разворачиваемся и начинаем движение в сторону главных саранских гостиниц. По пути попадаются заржавевшие и свалившиеся набок водоприёмные решётки и неработающий лифт.

Фото: «Чемпионат»

Ещё раз насладимся видом красавца стадиона и пустынной набережной.

Фото: «Чемпионат»

И продолжим путь к гостиницам. В 2018-м здесь устраивали шествия южноамериканские болельщики, ну а сейчас по этому мосту ездят машины и автобус с непонятной надписью. На несолидный вид пешеходной дорожки закроем глаза.

Фото: «Чемпионат»

Гостиницы уже близко. Но что это за неприятный запах? За деревом спряталась элитная куча мусора. Хочется верить, что скоро его отсюда вывезут, иначе может повториться прошлогодняя история, когда перед матчем Перу — Дания (0:1) болельщикам приходилось затыкать носы.

Фото: «Чемпионат»

А рядом с мусоркой зрелище не для слабонервных натуралистов — полоса мёртвых саженцев.

Фото: «Чемпионат»

Авторская загадка в виде граффити на соседствующем со стадионом здании: «Футбол прошёл, ОН улетел, а ты не досидел».

Фото: «Чемпионат»

Ответ нарисован рядом. Надписи Cristiano estava aqui (здесь был Криштиану) на стене не обнаружено.

Фото: «Чемпионат»

А здесь располагалась фан-зона с экраном, на котором из-за солнца ничего не было видно. Там, где гуляли фанаты, сейчас стоят машины.

Фото: «Чемпионат»

Современный отель Mercure и старенькая гостиница «Саранск» стоят рядышком. Вместе они смотрятся нелепо.

Фото: «Чемпионат»

В конце экскурсии перенесёмся в параллельную вселенную (отойдём на километр от стадиона).

Фото: «Чемпионат»

Кажется, с этого моста никто никогда не падал. Но это неточно.

Фото: «Чемпионат»

Матч Россия – Сан-Марино состоится 8 июня, стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. На «Мордовия-Арене» ожидается более 40 тысяч зрителей.