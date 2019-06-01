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«Тоттенхэм» — «Ливерпуль», финал Лиги чемпионов: игроки «Саутгемптона»

«Тоттенхэм» — «Ливерпуль», финал Лиги чемпионов
«Чемпионат»
«Саутгемптон» — тоже финалист Лиги чемпионов. Доказываем одной картинкой
Вы не поверите, сколько участников финала прошло через этот клуб.
Футбол / Лига чемпионов 0

В финале Лиги чемпионов встречаются «Ливерпуль» и «Тоттенхэм». Торжество английского футбола, но оно даже полнее, чем кажется. Потому что сразу восемь финалистов так или иначе связаны с ещё одной командой из АПЛ. Среди них и вратарь, и защитники, и полузащитники, и форвард, и тренер. Более того, в плей-офф Лиги чемпионов «Саутгемптон» был тоже неплохо представлен. Вот доказательство.

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