«Саутгемптон» — тоже финалист Лиги чемпионов. Доказываем одной картинкой

В финале Лиги чемпионов встречаются «Ливерпуль» и «Тоттенхэм». Торжество английского футбола, но оно даже полнее, чем кажется. Потому что сразу восемь финалистов так или иначе связаны с ещё одной командой из АПЛ. Среди них и вратарь, и защитники, и полузащитники, и форвард, и тренер. Более того, в плей-офф Лиги чемпионов «Саутгемптон» был тоже неплохо представлен. Вот доказательство.