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Стриптиз в раздевалке футбольной команды в Испании, видео

Стриптиз в раздевалке футбольной команды в Испании
«Чемпионат»
Футболистов наградили стриптизом. Им понравилось – боссу нет
На 101-м году жизни маленький каталонский клуб прославился на весь мир.
Футбол / Испания 0

В прошлом году футбольный клуб «Льянса» отметил 100-летний юбилей, а в этом повысился в классе. Коллектив, наверное, самобытный, но о нём никогда не узнали бы за пределами родной провинции, если бы не казус в конце мая.

В последнем туре третьего дивизиона Каталонии футболисты «Льянсы» разгромили коллег из «Бисбаленса» — 5:0 и завоевали путёвку во вторую лигу автономии. «Обнимашки» с болельщиками, чемпионские селфи, песни и брызги пива – празднования победителей ничем не отличались от миллионов типичных спортивных торжеств… пока в раздевалке не появилась откровенно одетая (точнее – практически раздетая) девушка и не устроила перед футболистами стриптиз!

Игроки, естественно, обалдели. А придя в себя, начали бурно приветствовать страстные танцы сексуальной гостьи. Кому-то пришло в голову заснять действо на видео – и оно мигом разлетелось по Сети. Грянул скандал.

Оказалось, идея поощрить таким нестандартным образом команду пришла в голову генеральному секретарю «Льянсы». Больше никто в планы менеджера посвящён не был. Но отвечать за случившееся пришлось не только ему. Клуб принёс извинения болельщикам за безнравственное шоу, а генсек и президент объявили об отставке.

Вот так отметили. Память на всю жизнь.

Источник: «Чемпионат»

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