Салах дурачился после гола, ван Дейк сменил профессию. Главные фото с финала ЛЧ

В этом сезоне финальный матч Лиги чемпионов принимал стадион «Ванда Метрополитано», который вмещает более 67 тысяч зрителей.
Перед началом матча публику разогревала известная американская группа Imagine Dragons, которая сделала крутое шоу с миксом из своих главных хитов.
Уже на 24-й секунде произошёл решающий эпизод матча – пенальти в ворота «Тоттенхэма».
Салах покривлялся на камеру после идеального исполнения 11-метрового.
Матч такого масштаба не мог обойтись без скандала – на поле выбежала девушка в купальнике.
Дивок Ориги поставил точку в английском финале.
В момент финального свистка Юрген Клопп не рванул с командой на поле, а поблагодарил Маурисио Почеттино за матч.
Главные кадры «Ливерпуля» с заветным трофеем, который стал шестым в истории клуба.
В прошлом году Салах не смог сдержать слёз от полученной травмы в финале, а в этом стал одним из главных героев встречи. И наверняка подтвердил звание всенародного любимца в Египте.
Вот так за Мо болели на родине.
Юргеном Клоппом невозможно не восхищаться.
Алисон Бекер разделил радость с семьёй.
Ван Дейк попробовал себя в роли спортивного фотографа.
После церемонии награждения болельщики «Ливерпуля» по традиции исполнили You Will Never Walk Alone. Получилось мощно.
- 2 июня 2019
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