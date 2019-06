Салах дурачился после гола, ван Дейк сменил профессию. Главные фото с финала ЛЧ

В этом сезоне финальный матч Лиги чемпионов принимал стадион «Ванда Метрополитано», который вмещает более 67 тысяч зрителей.

Фото: Mike Hewitt/Getty Images

Перед началом матча публику разогревала известная американская группа Imagine Dragons, которая сделала крутое шоу с миксом из своих главных хитов.

Фото: Quality Sport Images/Getty Images

Фото: Quality Sport Images/Getty Images

Уже на 24-й секунде произошёл решающий эпизод матча – пенальти в ворота «Тоттенхэма».

Салах переигрывает Льориса с 11-метровой отметки Фото: Richard Heathcote/Getty Images

Салах покривлялся на камеру после идеального исполнения 11-метрового.

Мохамед Салах Фото: Ian MacNicol/Getty Images

Матч такого масштаба не мог обойтись без скандала – на поле выбежала девушка в купальнике.

Фото: Matthias Hangst/Getty Images

Дивок Ориги поставил точку в английском финале.

Фото: Laurence Griffiths/Getty Images

Фабинью, Дивок Ориги и Эндрю Робертсон Фото: Matthew Ashton — AMA/Getty Images

В момент финального свистка Юрген Клопп не рванул с командой на поле, а поблагодарил Маурисио Почеттино за матч.

Юрген Клопп и Маурисио Почеттино Фото: Matthias Hangst/Getty Images

Главные кадры «Ливерпуля» с заветным трофеем, который стал шестым в истории клуба.

Фото: Visionhaus/Getty Images

Жоржиньо Вейналдум и Вирджил ван Дейк Фото: Erwin Spek/Soccrates/Getty Images

В прошлом году Салах не смог сдержать слёз от полученной травмы в финале, а в этом стал одним из главных героев встречи. И наверняка подтвердил звание всенародного любимца в Египте.

Мохамед Салах Фото: Harriet Lander/Copa/Getty Images

Вот так за Мо болели на родине.

Фото: Mahmoud Khaled/Getty Images

Юргеном Клоппом невозможно не восхищаться.

Алисон Бекер разделил радость с семьёй.

Алисон Бекер Фото: VI Images via Getty Images

Ван Дейк попробовал себя в роли спортивного фотографа.

Вирджил ван Дейк (в центре) Фото: Matthew Ashton — AMA/Getty Images

После церемонии награждения болельщики «Ливерпуля» по традиции исполнили You Will Never Walk Alone. Получилось мощно.