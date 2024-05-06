«Я с самого начала говорил». Ловчев — о фаворите чемпионской гонки в РПЛ

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев сказал, что считает «Зенит» фаворитом чемпионской гонки в Российской Премьер-Лиге сезона-2023/2024.

«Сейчас меня будут ругать спартаковские и динамовские болельщики, но я с самого начала года говорил и буду говорить: «Зенит — чемпион». Мы не можем ни об одной команде сказать, что она выиграет оставшиеся три матча. А вот про «Зенит» я так могу сказать», — заявил Ловчев в эфире «Матч ТВ».

Напомним, по состоянию на сегодняшний день «Зенит» лидирует в чемпионате России. Второе место занимает «Краснодар», третье — «Динамо». Каждая команда набрала по 50 очков, но сине-бело-голубые провели на один матч меньше. В следующем матче Российской Премьер-Лиги подопечные Сергея Семака сыграют с «Факелом» на выезде.