Другая Лобода. Самая сексуальная телеведущая футбольной Украины
Украинский футбол потерял многих звёзд, но не освещающих его красавиц.
За последние годы украинский футбол оскуднел на сильных мастеров мяча, но самая яркая звезда футбольного эфира по-прежнему радует болельщиками. Александра Лобода известна украинским любителям футбола не только как журналистка, но и как девушка, которая держит слово. Чаще всего она принимает пари на футбольные темы, а в случае проигрыша устраивает откровенные фотосессии.
После того как год назад Александра вышла замуж, её «инстаграм» заметно поскромнел, однако ведущая осталась такой же притягательной. Помимо работы в редакции, Лобода много путешествует. Её соцсети пестрят совместными фотографиями с футболистами, которых она интервьюирует.
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