Другая Лобода. Самая сексуальная телеведущая футбольной Украины

За последние годы украинский футбол оскуднел на сильных мастеров мяча, но самая яркая звезда футбольного эфира по-прежнему радует болельщиками. Александра Лобода известна украинским любителям футбола не только как журналистка, но и как девушка, которая держит слово. Чаще всего она принимает пари на футбольные темы, а в случае проигрыша устраивает откровенные фотосессии.

После того как год назад Александра вышла замуж, её «инстаграм» заметно поскромнел, однако ведущая осталась такой же притягательной. Помимо работы в редакции, Лобода много путешествует. Её соцсети пестрят совместными фотографиями с футболистами, которых она интервьюирует.