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Красота дня — украинская футбольная телеведущая Александра Лобода, фото

Телеведущая Александра Лобода
София Михайлова
Другая Лобода. Самая сексуальная телеведущая футбольной Украины
Украинский футбол потерял многих звёзд, но не освещающих его красавиц.
Футбол / Прочие турниры 0

За последние годы украинский футбол оскуднел на сильных мастеров мяча, но самая яркая звезда футбольного эфира по-прежнему радует болельщиками. Александра Лобода известна украинским любителям футбола не только как журналистка, но и как девушка, которая держит слово. Чаще всего она принимает пари на футбольные темы, а в случае проигрыша устраивает откровенные фотосессии.

После того как год назад Александра вышла замуж, её «инстаграм» заметно поскромнел, однако ведущая осталась такой же притягательной. Помимо работы в редакции, Лобода много путешествует. Её соцсети пестрят совместными фотографиями с футболистами, которых она интервьюирует.

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: instagram.com/aleksika

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