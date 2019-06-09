Трагедия в английском футболе: шесть недель от триумфа до смерти тренера

Посмотрите это видео. От начала и до самого конца. Оно снято совсем недавно – 27 апреля.

Мужчину, проникновенно обращающегося к футболистам, зовут Джастин Эдинбург. Он – главный тренер в малоизвестном клубе «Лейтон Ориент». Только что его команда выиграла Национальную лигу (пятый по значимости дивизион в Англии) и напрямую вышла в Лигу 2.

Успех стал для скромного клуба с востока Лондона историческим и особенно ценным. Историческим – потому что это первый трофей с 1970-го, то есть за 49 лет. Особенно ценным – потому что ещё два года назад «Лейтон Ориент» находился на пороге банкротства и на грани вылета из пятого дивизиона.

Но всё изменилось в день, когда в ноябре 2017-го в команде появился новый главный тренер – Джастин Эдинбург.

Любители английского футбола со стажем, возможно, вспомнят его фамилию. Целое десятилетие – с 1990 по 2000-й Эдинбург выступал за «Тоттенхэм», играл в одной команде с Полом Гаскойном и даже взял Кубок Англии в 1991 году. Его игровая карьера получилась не самой яркой, но всё-таки заметной.

С карьерой тренерской всё было намного скромнее. Джастин вдоволь покатался по низшим английским дивизионам, сменил за 15 лет семь команд, и до недавнего времени у него не было ни одного значимого достижения.

Когда Эдинбург возглавил «Лейтон» поздней осенью 2017-го, команда находилась на самом дне. За шесть месяцев до этого она вылетела из четвертого дивизиона, а в новом сезоне запросто могла распрощаться и с пятым – текущее 20-е место, 14 игр подряд без побед… Всё было очень плохо.

Новый тренер выправил ситуацию моментально. Первые полгода у него ушли на стабилизацию обстановки: команда проиграла семь игр из 24, закрепилась в середине таблице и финишировала 13-й. В новом чемпионате она уже выдала мощнейший стартовый рывок, не проиграв ни разу за 13 игр и сразу возглавив таблицу.

Все без исключения футболисты уверенно заявляли, что главный творец успеха – именно Эдинбург. И главное, что он сделал, касалось даже не непосредственно футбольной составляющей (хотя с точки зрения игрового стиля «Лейтон» также изменился до неузнаваемости), а атмосферы. Джастин, которого редко когда можно было увидеть без улыбки или в плохом настроении, превратил команду в семью, помог игрокам поверить в свои силы, а те, восхищённые и воодушевлённые, сами не заметили, как пролетели на одном дыхании чемпионат.

1 июня Эдинбург был в Мадриде. Там он посетил финал Лиги чемпионов, горячо поддерживал любимый «Тоттенхэм», с удовольствием фотографировался с болельщиками и пел с ними песни во славу клуба. Он выглядел энергичным и счастливым человеком.

3 июня, вернувшись домой, Эдинбург пережил остановку сердца. 5 дней спустя он умер. Ему было всего 49.

…«Наслаждайтесь сегодняшним днём!» — кричит Эдинбург на том самом видео. – «А потом завтрашним. А потом послезавтрашним! А потом понедельником! И вторником!» Футболисты смеются, встают на ноги и душат любимого тренера в объятиях.

Это было совсем недавно. Теперь о наслаждении жизнью придётся забыть. Ушёл человек, который сделал их счастливыми. И нет ни одного футболиста, который бы не был сейчас убит горем.