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Аленичев: отсутствие Бабича и Соболева в игре Кубка — не большая проблема для «Спартака»

Аленичев: отсутствие Бабича и Соболева в игре Кубка — не большая проблема для «Спартака»
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Экс-футболист «Спартака» Дмитрий Аленичев отреагировал на новость о том, что центральный защитник красно-белых Срджан Бабич, нападающий Александр Соболев и полузащитник Даниил Зорин пропустят финальный матч Пути регионов Фонбет Кубка России с калининградской «Балтикой». Игра пройдёт 14 мая и начнётся в 20:45 мск.

«Единственный минус в отсутствии Бабича и Соболева — это то, что «Спартак» потеряет при стандартных положениях. Саша и Срджан — два самых высокорослых футболиста в команде. При стандартах они всегда опасны, учитывая их рост. Не думаю, что их отсутствие — большая проблема для «Спартака».

Надеюсь, Угальде в матче с «Балтикой» раскроет свой потенциал и покажет, на что он способен. Мы помним, за какие большие деньги его купили. Он должен выстрелить. Для «Спартака» матч с «Балтикой» — самая важная игра в сезоне. Рассчитываю в атаке на Угальде. Надеюсь увидеть увлекательный, зрелищный и результативный матч», — сказал Аленичев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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