«Барселона» и «Реал Сосьедад»: стали известны стартовые составы команд на матч Примеры

13 мая 2024 года состоится матч 35-го тура испанской Примеры, в котором встретятся каталонская «Барселона» и «Реал Сосьедад» в составе которого выступает российский полузащитник Арсен Захарян. Игра пройдёт на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Гильермо Куадро Фернандесом. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Стали известны стартовые составы команд.

«Барселона»: тер Штеген, Кунде, Мартинес, Кубарси, Канселу, Гюндоган, Кристенсен, Педри, Ямал, Рафинья, Левандовски.

«Реал Сосьедад»: Ремиро, Ариц, Пачеко, Ле Норман, Траоре, Мерино, Туррьентес, Бекер, Мендес, Каррикабуру, Оярсабаль.

Отметим, что команды уже играли в первом круге чемпионата Испании по футболу в нынешнем сезоне. В рамках 12-го тура Примеры каталонская команда победила в гостях со счётом 1:0.

Напомним, «Барселона» набрала 73 очка за 34 матча чемпионата Испании и занимает третье место в турнирной таблице. «Реал Сосьедад» после аналогичного количества туров идёт седьмым, набрав 54 очка.