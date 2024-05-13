«Не надо себя обманывать такими карточками». Игорь Федотов оценил два удаления у «Ростова»

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов высказался о судействе Артёма Любимова в матче 28-го тура РПЛ «Рубин» — «Ростов» (3:1).

«На третьей минуте Любимов не показал жёлтую игроку «Ростова» за попадание рукой по лицу. То же самое на 57-й минуте. Правильно Любимов показал вторую жёлтую игроку «Ростова» за неспортивное поведение. Неординарно, учитывая, что футболист получил две жёлтых в одном эпизоде. Хотя я такие моменты всегда подвожу под большие матчи. Вы же понимаете, что Любимов никогда не покажет такую вторую жёлтую в играх уровня «Спартак» — «Краснодар» и «Зенит» — ЦСКА? Никогда в жизни! Если скажет, что покажет, то он врёт. А здесь решил показать, какой он классный парень. Формально Любимов прав, но мне было бы интересно посмотреть на такой эпизод в топ-матче. Не надо себя обманывать такими карточками. Есть и другие способы выйти из подобной ситуации. Но, опять же, формально он прав.

На 77-й минуте Любимов не назначил 11-метровый удар. Он находился в открытой позиции, хотя обязан был уйти ещё правее, чтобы точно увидеть эпизод. После вмешательства VAR Любимов изменил решение. На 86-й минуте — открытый момент. Была грубая игра со стороны игрока «Ростова», и Любимов показал вторую жёлтую», – сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.