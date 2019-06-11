«Аршавин был идеальным капитаном сборной России». Мнение из Англии

Знаменитый в прошлом защитник сборной Англии и «Арсенала» Сол Кэмпбелл посетил Санкт-Петербург и дал эксклюзивное интервью «Чемпинату».



— Чемпионат мира изменил представление о России в Англии?

— Восприятие, определённо изменилось. Конечно, идеальных стран не существует, но Россия, безусловно, проделала фантастическую работу перед турниром. Люди были рады узнать больше о вашей стране, я чувствовал это. В свою очередь местные жители хотели продемонстрировать свои города с наилучшей стороны и показать себя: «Приезжайте и узнайте нас!» Россия показала удивительную организацию, всё вокруг было здорово – общение с людьми, прогулки, развлечения… Классные фан-зоны. Это было прекрасно – каждый наслаждаться происходящим, и в то же время был ещё и хороший баланс с качеством футбола на турнире – его уровень тоже был фантастическим. И, конечно, всё было безопасно. Так что да, многие иностранцы открыли для себя Россию, и их мнение поменялось.

— А какое у вас лично самое большое впечатление от ЧМ-2018?

— Когда играешь в футбол, ничего не видишь кроме тренировок, отеля, стадионов и поля. Просто спишь и играешь. Не видишь никого кроме персонала отеля, игроков и тренеров, ну и болельщиков на трибуне. А вот когда занимаешься представительской деятельностью, замечаешь больше – страну саму по себе. Я нашёл Россию очень приятной. Я наслаждался прогулками, часто гулял до поздней ночи — чемпионат мира даёт дополнительные впечатления, даёт возможность узнать что-то новенькое. Даже просто гуляя по улицам, я чувствовал историю вашей страны, понимал, как тут всё было в давние времена. Я реально чувствовал страдания вашего народа, но при этом и его огромную силу. Особенно заметно это было в Волгограде, где я посещал музеи. Посещение России – важный жизненный опыт для меня, у вас очень богатая история! Мне понравилось, что в России я увидел не только футбол, но и прикоснулся к вашей истории, повстречал удивительных людей.



— В 2012 году вы предостерегали английских болельщиков от поездки на Евро в Украину и Польшу, потому что это якобы опасно. Но Россию перед чемпионатом мира не критиковали. Считаете нашу страну более безопасной?

— Это совсем другая ситуация. Люди знают о том, что происходит в России, но при этом всегда есть и стереотипы о происходящем в вашей стране, это нормально. И в Англии тоже много всего происходило, но для себя я решил, что главное — это футбол. Конечно, я хотел посмотреть, что происходит в России. Единственный способ — приехать и посмотреть: «Что же там произойдёт?». В итоге все отлично провели время и были при этом в безопасности. А вот что было в прошлом, то остаётся в прошлом. Мой опыт пребывания в России был исключительно положительным. Но, как говорится, никто не идеален.



— Помните поражение сборной Англии в «Лужниках» в 2007 году?

— О боже, да! Помню этот пенальти, ваше искусственное поле – больше не надо такого! Мы пропустили такие глупые голы! Да, иногда люди используют искусственное поле, но я люблю играть на натуральном, там меньше возможности получить травму. Но мы проиграли из-за того, что не воспользовались своими возможностями.



— А потом было поражение от Хорватии. В чём причина провала того отборочного цикла?

— Мы ещё и начали слабо — вся кампания прошла плохо. Нам понадобилось много времени, чтобы найти игрокам нужные позиции на поле. Да, здорово, когда у тебя есть много крутых игроков, классно собрать их вместе, но при этом с ними надо разобраться! Было много разногласий: один говорил: «Я хочу это», другой отвечал: «А я против», и так по кругу. Да, иметь лучших игроков здорово, но взаимоотношения между ними ещё важнее. Если быть выше всех этих разногласий, то у вас будет хорошая команда.



— Вы тренируете «Мэкклсфилд Таун» в Лиге 2. Собираетесь продолжать работать с этой командой?

— Для меня работа, проделанная в этой команде – это просто чудо. Нет денег, бюджета, нужно перевернуть всё – менталитет людей, тренировки, технику игроков… Мне нужно было переделывать всё! И мы это сделали, 10 очков заработали! Это было сложно, особенно эмоционально, на таком уровне тебе же не платят. Но потом финансовые вливания начали работать, и дела пошли в гору. Я смог преодолеть это и сейчас смотрю на футбол с другой стороны. Конечно, я могу пойти на повышение, но думаю, что сейчас мне нужно продолжать работать с «Мэкксфилд Таун», чтобы развиваться с клубом и подняться с ним выше.



— Готовы поехать тренировать в Россию?

— Мне нравится стиль жизни в Санкт-Петербурге, здесь очень приятно. Москва в тоже по душе, она по-своему красива.



— В Петербурге играет самый богатый клуб страны.

— Правда? На самом деле для меня более важны такие вещи, как атмосфера, выстроенная структура, игроки и так далее. Переехать в Россию? Кто знает? Для этого нужно получить предложение.



— Самый забавный тренер в вашей карьере?

— Веселее всего было у Стива Макларена и Освальдо Ардилеса. На самом деле фишка не в шутках, а скорее в характере. Приятно, когда тренер говорит, что хочет увидеть на поле характер игроков. Чем больше в команде сильных духом людей, тем лучше вся команда. Я вырос в такой атмосфере. Но, помимо всего прочего, они были ещё и хорошими тренерами.



— Поражение в финале Лиги чемпионов 2006 года – самый тяжелый момент в вашей карьере? Вы ведь открыли счет в том финале.

– Это определённо очень сложный момент. Если бы у меня сейчас был шанс всё исправить… Мне очень обидно, что мы тогда не воспользовались своими возможностями. Иметь бы хотя бы одну возможность всё изменить сейчас. Это момент, о котором я очень жалею.



— Тот «Арсенал» был действительно лучшим в эпоху Венгера?

– Да, тот факт, что мы прошли сезон без поражений, говорит о том, что у нас была великолепная команда. Причем сейчас многие недооценивают то, что у «Арсенала» было. Тогда тренер мог распоряжаться только тем, что было у него на руках. Эти успехи остаются труднодостижимыми до сих пор, даже несмотря на то, что сейчас есть команды более мощные в финансовом плане. Этот рекорд – просто магия, немногие такого добивались. Здорово быть частью такого клуба и такой команды.

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— Вы играли несколько месяцев в «Арсенале» с Андреем Аршавиным. Каким он запомнился на тренировках и в жизни?

– Я слышал, что он играл в Казахстане. Помню его на тренировках. Андрей обладал хорошей техникой и сильным ударом. Во время игры он будто парил в воздухе — земля его не притягивала. Отличный игрок, топовый капитан. Сейчас он тренирует детей? Это здорово. Он был быстр, словно ветер, а его удары были словно ракетами. У него очень быстрые ноги. Он отличный футболист и идеальный капитан вашей сборной. Когда он приехал в «Арсенал», все хотели узнать его поближе. Андрей прекрасный парень, а его дальние удары – просто фантастика.



— Говорят, он был ленивым и нарушал режим, помните это?

– Возможно, у него была такая проблема в России, но в Англии я за ним такого не замечал. Я не помню, чтобы Аршавин ленился на тренировках.



— Что думаете о решение УЕФА провести Евро-2020 в 12 странах?

– Конечно, в этом есть определённый риск, но я все же считаю, что это хорошая идея. Некоторые государства не имеют возможности проводить у себя турниры целиком – для этого нужно много денег, но им же хочется этого! Тут же есть возможность подарить людям из всех этих стран праздник! Предстоящий чемпионат Европы будет праздником, ведь футбол ломает барьеры и сближает людей.

— Что должен изменить Гарет Саутгейт, чтобы Англия смогла выиграть Евро-2020?

– На чемпионате мира Англии немного не повезло, хотя, конечно, Франция была самой сильной на том турнире. Наверное, именно у Франции сейчас сильнейшая команда, но кто знает, что будет в следующем году. Англия ведь тоже успела заложить отличный фундамент на ЧМ-2018, так что посмотрим, что будет на Евро.

— Вы говорили, что расизм в футболе мешает стать тренером. По-прежнему так считаете?

— Возможно. Но цвет кожи для меня не имеет значения. Я всегда смотрю на талант и характер игроков, исходя из этого уже решаю, ставить ли их в состав. Футбол должен быть равным для всех.