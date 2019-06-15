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Красота дня, девушка Кепы Аррисабалаги, фото

Красота дня, девушка Кепы Аррисабалаги
София Михайлова
Её парень вытеснил де Хеа из основы сборной Испании. Девушка Кепы
Андреа Перес очаровала одного из самых завидных женихов футбольного мира.
Футбол / Испания 0

Минувший сезон получился для Кепы Аррисабалаги знаковым. Сначала он стал самым дорогим вратарём мира, перейдя в «Челси» за баснословные 80 млн евро. Потом стал героем одного из главных скандалов европейского сезона, когда поругался с тренером синих Сарри, отказавшись уходить с поля на замену. А в конце сезона Кепа выиграл с лондонским клубом Лигу Европы и стал основным вратарём испанской сборной. Именно Кепа сыграл в последних двух матчах квалификации к отбору на чемпионат Европы 2020 года, вытеснив из рамки Давида де Хеа, чьё место в воротах прежде не подвергалось сомнению.

Справляться с резкими поворотами судьбы Кепе помогает его девушка Андреа Перес. Молодые люди часто мелькают вместе в ленте «инстаграма» футболиста. В свободное время они путешествуют, наслаждаясь обществом друг друга.

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