Её парень вытеснил де Хеа из основы сборной Испании. Девушка Кепы

Минувший сезон получился для Кепы Аррисабалаги знаковым. Сначала он стал самым дорогим вратарём мира, перейдя в «Челси» за баснословные 80 млн евро. Потом стал героем одного из главных скандалов европейского сезона, когда поругался с тренером синих Сарри, отказавшись уходить с поля на замену. А в конце сезона Кепа выиграл с лондонским клубом Лигу Европы и стал основным вратарём испанской сборной. Именно Кепа сыграл в последних двух матчах квалификации к отбору на чемпионат Европы 2020 года, вытеснив из рамки Давида де Хеа, чьё место в воротах прежде не подвергалось сомнению.
Справляться с резкими поворотами судьбы Кепе помогает его девушка Андреа Перес. Молодые люди часто мелькают вместе в ленте «инстаграма» футболиста. В свободное время они путешествуют, наслаждаясь обществом друг друга.
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