Салах, Мане, VAR, сбор средств и бойкоты. Зачем следить за Кубком Африки — 2019

Сегодня стартует 32-й розыгрыш Кубка африканских наций. В турнире впервые будут участвовать 24 команды, а организаторы даже собираются использовать VAR начиная с четвертьфиналов. Ниже краткий гид по революционному розыгрышу Кубка.

Где и когда состоится турнир?

Кубок африканских наций в этом году пройдёт летом (21 июня – 19 июля), а не зимой, как раньше. На такие серьёзные перемены КАФ решила пойти для того, чтобы не забирать футболистов у клубов посреди сезона и не лишаться игроков, которые отказываются от выступления за национальные сборные ради своих команд. Чтобы ещё больше позаботиться об участниках турнира, организаторы перенесли начало Кубка с 15 июня на нынешнюю дату. В результате мусульмане получили дополнительную неделю для восстановления после рамадана (священного поста), который закончился 3 июня.



32-й розыгрыш Кубка примет Египет. Матчи пройдут в 4 городах на 6 стадионах, три из которых находятся в Каире: главная египетская арена – «Каирский международный стадион», а также 30-тысячники «Аль-Салам» и «Стадион 30 июня». Кроме того, матчи состоятся на одноимённых аренах в Александрии, Суэце и Исмаилии.



Изначально Кубок африканских наций — 2019 должен был принимать Камерун. Однако в ноябре прошлого года КАФ запретила проводить турнир в стране, которая опаздывает со сроками строительства необходимых объектов к Кубку. К тому же организаторы начали беспокоиться из-за вспышки сепаратистских волнений на юго-западе и северо-западе Камеруна. В итоге право принимать Кубок досталось Египту.

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Кто участвует?

Помимо завсегдатаев турнира вроде Камеруна, Египта, Кот-д’Ивуара и других в КАН примут участие три совсем уж экзотических дебютанта: Мадагаскар, Мавритания и Бурунди.



Малагасийцы, как ни странно, первыми из 24 участников вышли в финальную стадию турнира. За два тура до конца отборочных соревнований они обыграли Экваториальную Гвинею со счётом 1:0.



Среди всех сборных, участвующих в Кубке, у Мадагаскара самый опытный состав. Средний возраст футболистов составляет 29,1 года. Большинство из них – обитатели низших лиг Франции, поэтому едва ли вы кого-нибудь знаете. Единственный узнаваемый футболист, выступающий за Мадагаскар, – 35-летний защитник «Лиона» Жереми Морель. Узнав, что национальная сборная отобралась на Кубок, он вспомнил про свои малагасийские корни и решил выступать за Мадагаскар.



В сборной Мавритании найти сколько-нибудь известных игроков вообще невозможно. Неудивительно, что национальная команда этой страны, согласно данным Transfermarkt, самая дешёвая. Состав Мавритании оценивается всего в 4,25 млн евро. Команда попала на турнир, заняв второе место в группе с Анголой, Буркина-Фасо и Ботсваной.

Сборная Бурунди получила право в первый раз сыграть в финальной стадии Кубка Африки, неожиданно опередив в своей группе Габон с Обамеянгом. К сожалению, для участия в турнире даже этого может быть мало. Бурунди настолько бедная страна, что местная федерация футбола не могла обеспечить поездку в Египет и проживание там для игроков.



«У нас есть 200 тысяч долларов. Но нам по-прежнему нужна финансовая поддержка. Мы пытаемся добиться её от правительства, от других партнёров.



Мы также хотим попросить помощи у всех, кто радовался выходу команды на Кубок африканских наций. Мы открыли банковский счёт, на который можно перевести деньги», — говорил в апреле президент Федерации футбола Бурунди Реверьен Ндукирийо.



О том, собрали ли всё-таки столь необходимые деньги, пока неизвестно. Во всяком случае, если Бурунди снимется с турнира, то не произойдёт ничего нового. Подобные ситуации – обыденность для Кубка Африки.



Если же Бурунди всё-таки будет участвовать в турнире, шансов на выход из группы у неё немного. Среди игроков этой страны можно выделить разве что Саидо Бераино, выступающего за «Сток Сити». Сейчас он не даёт поводов вспоминать о себе. Однако, когда Бераино играл за «Вест Бромвич», им интересовались даже «Челси» и «Тоттенхэм».

Какой формат?

Для энергичных организаторов оказалось недостаточно лишь перенести дату турнира. Они решили затеять революцию и с форматом Кубка, расширив количество участников с 16 до 24.



Команды поделили на шесть групп (по 4 в каждой). В плей-офф выйдут сборные, которые заняли первое и второе места, а также четыре лучшие команды, оказавшиеся на третьей строчке. Ниже список квартетов.



А. Египет, Конго, Уганда, Зимбабве



B. Нигерия, Гвинея, Мадагаскар, Бурунди



C. Сенегал, Алжир, Кения, Танзания



D. Марокко, Кот-д'Ивуар, ЮАР, Намибия



E. Тунис, Мали, Мавритания, Ангола

Кто фаворит?

Предпочтительнее остальных участников Кубка сейчас выглядит Сенегал. Эта сборная, в отличие от многих других африканских сборных, обладает очень сбалансированным составом. В каждой линии команды можно найти как минимум одного игрока, так или иначе блеснувшего в Европе – вратарь Эдуард Менди («Реймс»), защитник Калиду Кулибали («Наполи»), хавбеки Шейху Куяте («Кристал Пэлас») и Идрисса Гейе («Эвертон»), вингеры Бальде Кейта («Интер») и Садио Мане («Ливерпуль»), а также форвард Мбайе Ньянг, ныне выступающий за «Ренн».

О том, что сборная может претендовать на победу в Кубке, стало понятно ещё во время минувшего чемпионата мира. Демонстрируя довольно привлекательный футбол, сенегальцы не смогли выйти из группы лишь из-за досадной цифры 6 в графе нарушения правил. Набрав одинаковое количество очков с японцами, они уступили им по системе фэйр-плей. Что ж, Кубок Африки – отличная возможность для Сенегала реабилитироваться и реализовать свой потенциал.



Чуть меньше шансов на победу у хозяев турнира – египтян. Даже несмотря на наличие в составе команды кумира миллионов Мохамеда Салаха, а также опытного Эль-Мохамади. После неудачного ЧМ-2018 тренер «фараонов» Эктор Купер ушёл в отставку, а его место занял специалист Хавьер Агирре, работавший в эмиратском клубе «Аль-Вахда». Мексиканский тренер не провёл ещё ни одного официального матча с Египтом, поэтому сложно сказать, какими предстанут «фараоны» на домашнем Кубке.

В детстве он играл мячом из носков и хотел закончить с футболом. История Салаха 15 июня египтянину исполняется 27 лет.

В качестве фаворитов можно рассматривать также Алжир и Кот-д’Ивуар. Эти команды обладают довольно крепкими составами и могут навязать свою игру практически любому сопернику в будущем турнире.

Зачем вообще смотреть Кубок Африки?

Считается, что африканский футбол состоит только из беготни и бессмысленной борьбы. Отчасти это правда. Однако в будущем турнире, без сомнений, есть за чем последить.



Во-первых, звёздные игроки. Вот лишь неполный список тех, кто будет вносить порядок в африканский хаос на поле: Салах, Мане, Кулибали, Марез, Зиеш, Кейта.



Во-вторых, со стадии четвертьфиналов будет использоваться VAR. Следить за системой видеопомощи арбитрам в Африке особенно интересно после прошедшего ответного финального матча местной Лиги чемпионов. Во время безумной игры между тунисским «Эсперансом» и «Видад Касабланка» из Марокко VAR просто не работал, а судья засчитал поражение марокканцам ещё до конца матча.

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В-третьих, стартовый матч. Дело в том, что игра между Египтом и Зимбабве может не состояться. Как сообщает L’Equipe, зимбабвийские игроки собираются бойкотировать турнир из-за того, что местная федерация футбола не выплатила им обещанные премии за попадание в финальную стадию Кубка. Несколько футболистов уже отказываются тренироваться, а их некоторые товарищи по команде якобы даже купили себе билеты на самолёт домой. В федерации футбола Зимбабве утверждают, что переговоры с футболистами ведутся. Однако состоится матч открытия или нет, пока неизвестно. Чем не ещё одна интереснейшая интрига будущего турнира?