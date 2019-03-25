Сборная, которая не пустила на Кубок Африки Обамейянга: геноцид, нищета и треш

Сборная Бурунди впервые в своей истории пробилась на Кубок африканских наций. Бурунди – небольшая страна Восточной Африки на берегу озера Танганьика. В последнее время она не попадает в сводки новостей и не становится источником международных конфликтов, но это не значит, что в Бурунди всё в порядке. Наоборот: по индексу человеческого развития (официальный термин из Программы развития ООН) эта страна занимает 185 место из 189 возможных. Бурунди – ниже Сирии, в которой идёт война, Йемена, в котором идёт война, ниже Ирака и Палестины. Хотя войны в Бурунди сейчас нет.

Она была раньше: в 90-е годы здесь случилась гражданская война между народностями тутси и хуту. Погибших намного меньше, чем в соседней Руанде, но всё равно невероятно много: около 300 тыс. человек по оценкам ООН. Факт геноцида был зафиксирован в ООН, и в страну ввели международные войска. Стало лучше, но до искоренения последствий боевых действий далеко: в 2003 году президентом сталлидер одной из военных группировок, и он остаётся президентом до сих пор.

Есть и другие признаки кризиса. Например, видео, на котором член правящей партии Бурунди «Национальный конгресс за оборону демократии» призывает слушателей «обезглавливать врагов и бросать тела в воду».

Что там с футболом?

Нетрудно догадаться, как в стране дела с футбольной инфраструктурой. Сборная Бурунди проводит домашние матчи в самом большом городе, Бужумбуре, на стадионе имени принца Луи Рвагасоре. Вот очереди на стадион перед матчем с Габоном, на котором команда забронировала себе место на Кубке африканских наций.

А вот он же, заполненный зрителями, за спиной героев страны. На одном из фото можно заметить Пьера-Эмерика Обамейянга. Его усилий не хватило, чтобы вывести Габон на турнир: матч закончился вничью 1:1, и этот счёт устроил Бурунди.

А вот гол, который вывел сборную на Кубок африканский наций. Неплохой удар в касание нанёс Седрик Амисси, он играет за клуб «Аль-Таавун» в Саудовской Аравии.

Игроки сборной, которые добились исторического достижения, в основном играют в других странах. Выбор может удивить: трое представляют клубы из Кении, трое – клубы из Замбии, также есть игроки, представляющие клубы Омана, Эфиопии, Свазиленда, и даже Руанды.

На этом фоне выделяются Гаэль Бигиримана из шотландского «Хайберниана» и Саидо Бераино из «Стока». Особенно, последний: довольно известный игрок, с большим опытом выступлений в АПЛ и даже 14 голами в сезоне 2014/15 в «Вест Броме». Как он здесь оказался?

Бераино сыграл за молодёжные команды Англии всех возрастов в общей сложности 48 матчей и забил 24 гола. Казалось, у него прекрасное будущее. Но потом он стал попадать в бесконечные скандалы. Осенью 2016 года он был на полгода дисквалифицирован за допинг. Позже игрок говорил, что допинг подмешали ему в ночном клубе. Когда бан закончился, у него началась жуткая серия без голов за клуб, которая длилась два с половиной года. Наконец, осенью Саидо стал отцом. Три раза в течение нескольких недель. Да, у него одновременно родилось трое детей от разных женщин.

Последний скандал случился месяц назад: Саидо был арестован в Лондоне в три часа утра за вождение в пьяном виде. При задержании он заявил полиции, что превысил скорость, потому что спасался от банды грабителей. Грабителей обнаружить не удалось, но в машине, кроме пьяного футболиста был ещё один мужчина и двое девушек. Где-то между этими событиями Бераино поменял футбольное гражданство с английского на бурундийское. Он дебютировал в сентябре, сыграл пять матчей и уже забил за Бурунди первый гол.

Бонус: фол игрока молодёжки Бурунди

Летом вирусным стало видео с матча молодёжной сборной Бурунди: в ответ на финт молодой игрок в прыжке ударил капитана сборной Танзании ногой в голову, а когда тот упал, наступил на него. Больше трёх млн просмотров и ужас зрителей – но ни красной, ни жёлтой карточки за фол.

Кстати, на взрослый Кубок африканских наций пробились и Бурунди, и Танзания, так что матч между ними исключать нельзя.