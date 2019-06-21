«Есть теория, что я племянник Уткина и Стогниенко»

Денис Алхазов – новый участник команды комментаторов АПЛ и самый молодой среди всех, кого пригласил Владимир Стогниенко. Он уже комментировал футбол, но делал это в интернете на проекте «Сила ТВ». В интервью «Чемпионату» Денис обещает объяснять опытным коллегам значение мемов, вспоминает первую поездку в Лондон и даёт лучший аргумент в пользу платной подписки на АПЛ.

– Вы самый молодой из всей команды комментаторов, имена которых уже успели представить. Долго размышляли над предложением?

– Слушайте, мне 23 года всего – не в моём положении долго думать. Владимир Сергеевич Стогниенко зовёт меня комментировать АПЛ, чего мне стесняться и бояться? Раз зовут! Это же Англия, благодаря ей я увлёкся футболом, придя на финал ЛЧ в «Лужники».

– И как это было?

– Если честно, до 2008 года я футболом увлекался мало. Смотрел чемпионаты мира, помню удар Зидана в грудь Матерацци, но в целом без фанатизма. При этом в классе все болели за «Спартак», за красно-белых. В итоге, придя в «Лужники» на финал Лиги чемпионов, я тоже предпочёл болеть за красно-белых. Они ещё и гол забили крутой, а потом ещё и выиграли – отличный выбор был. После этого я Англию начал смотреть по полной. Презирая, как и все сверстники, Испанию – по понятным причинам, типа девичий футбол.



– Но при этом до последнего времени вы комментировали Ла Лигу.

– Да, жизнь повернулась подобным образом, что начал работать на чемпионате Испании и возносить его над другими. Хотя уже без проблем признаю силу испанской лиги.



– Но работа с опытными и состоявшимися коллегами не пугает?

– В какой-то степени я к этому привык уже, такой опыт у меня был. Нервяка нет, но работать с мэтрами (а как ещё назвать Александра Елагина?!) – другая степень ответственности. Вообще, хочется сейчас выдать классическую речь футбольного тренера: «Это большой вызов для меня, приложу все усилия, чтобы добиться успеха, чтобы меня запомнили. Мы уже начали работать над этим».



– Готовы к вопросам со стороны о том, как вы попали в Okko Спорт?

– Есть теория, что я комментировать начал только потому, что я племянник Владимира Стогниенко. И ещё племянник Василия Уткина. Подобная фраза один раз промелькнула в выпуске одной из наших совместных программ, после чего её подхватили люди. Мне это даже в какой-то момент помешало. Принимал участие в конкурсе комментаторов «Матч ТВ», а под моей заявкой люди начали писать: зачем вы голосуете за него, это родственник Стогниенко и Уткина. То есть люди уверены были, что не только я родственник обоим, но и они между собой тоже родственники.

АПЛ на Okko Sport: как это будет. Рассказывает Владимир Стогниенко Большое интервью с шеф-редактором спортивной видеоредакции проекта.

– У вас уже есть приличный опыт комментирования футбола в интернете: насколько это круче телевизора?

– Возможно, чуть-чуть более свободный язык. Но мне кажется, когда речь идёт не о каких-то международных соревнованиях типа ЧМ или Евро, язык должен быть посвободнее везде. Потому что на чемпионате мира смотрит и болеет один контингент. А в остальное время – другой, свой. Можно использовать слово «латераль» и не переживать, что кто-то его не знает.

В остальном сейчас нет границы между телевизором и трансляцией в интернете: многие смотрят футбол с гаджетов давно. Хотелось бы появления каких-то дополнительных технических возможностей, конечно. Той же функции народного комментатора, например. Чтобы у тех, кто пишет в твиттере про «Чердака со Шмурновым», была возможность пойти и самим попробовать. Комментатор, по сути, от хорошего зрителя ничем не отличается.

– Разве не круто иметь возможность вбрасывать на интернет-аудиторию интернет-юмор?

– Если это характерно для тебя, твоего характера, твоего стиля общения – можно выполнять и такие вещи. Другое дело, какие это шутки, на какие темы. Что-то, возможно, потребует более тонкой подачи. Завуалировать классную шутку – это тоже искусство. Табу одно – мат. Иначе не будет отличий от тех, кто перед телевизором с пивом комментирует.



– Есть какие-то личные цели на эту работу и вообще карьеру?

– Хм, финал Лиги чемпионов прокомментировать в 24 года – это было бы отлично. Мы разговаривали с Владимиром Стогниенко, он вспоминал, что свой первый финал ЛЧ прокомментировал в 25. Правда, и женился тоже в 25. А мне, видимо, придётся выбирать цель.

– С чем у вас ассоциируется английский футбол?

– С хорошим шумным сигналом, когда ты включаешь трансляцию и тебя затягивает в эту атмосферу. Просто шикарно.



– В Англии были?

– Да, школьная поездка в 10-м классе. Со старшеклассницами! Мне всё очень понравилось тогда, конечно. Ночью мы выбегали из отеля гулять, а я где-то прочитал, что там продают пиво с 16 лет. Мне тогда было 16 или 17 уже. Забегаю в магазин, беру пиво, иду на кассу. И у меня просят ID. Мне стало так стыдно, что я даже не сказал правду, откуда я. Представился поляком и объяснил, что в Польше нам в 16 продают. Ничего в итоге купить не смогли, пошли гулять дальше без пива.



Грустно, что в дальнейшем я ещё дважды пытался попасть в Лондон, но оба раза поездки по разным причинам срывались.



– Любимое британское поп-культурное явление?

– Сложно сказать, потому что, например, раньше я вообще не любил английскую литературу, Диккенса прочитал уже после университета. А Кольридж и другие поэты «озёрной школы» вообще казались очень чопорные.



Поэтому я больше по музыке, и здесь я старомоден: The Beatles, Pink Floyd.

– Сколько вы тратите в месяц на платные подписки?

– Больше 1500 рублей точно. Несколько музыкальных сервисов, фильмы, книги – всё это на разные устройства. Плюс подписки на футбольные программы со статистикой и другими данными. Парочка приложений для своих увлечений.



Слушайте, я тут узнал, что месячная подписка на приложение знакомств стоит 700 рублей. И люди покупают! А тут подписаться на английский футбол не найдут денег?



– Ваш список причин смотреть АПЛ в ближайшем сезоне?

– Первое: «Сити» и «Ливерпуль» точно не станут играть хуже, значит, интрига сохранится. Второе: перестройки и будущее «Челси», «МЮ», «Тоттенхэма». Третье: блин, детка, это Англия! Тут лучшая подача шоу! Англичане — эксперты в том, чтобы сделать каждую историю вирусной.

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