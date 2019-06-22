Автор золотого гола ЧМ-2014 Марио Гётце с опозданием на год отпраздновал свадьбу

Нападающий «Боруссии» Марио Гётце и Анн-Катрин Брёммель вместе уже семь лет, а узаконили свои отношения в 2018 году. Тогда молодожёны не стали устраивать торжеств по случаю столь важного для обоих события, но спустя год всё же наверстали упущенное на Ибице. Среди гостей праздника были в том числе футболисты – Тьяго Алькантара, Марк Бартра, Марк-Андре тер Штеген.
Несмотря на то что несколько лет назад Анн-Катрин не удалось пробиться в шоу «Топ-модель по-немецки», она всё же состоялась в модельном бизнесе, так что на фотографиях со свадебной церемонии она поразительно красива. О том, что спустя год после росписи молодожёны решили устроить себе праздник, написали все ведущие модные и спортивные издания Германии, а немецкий Vogueдаже сделал фоторепортаж. Мы же просто полюбуемся красотой избранницы автора золотого гола бундестим на ЧМ-2014.
- 22 июня 2019
-
09:48
-
09:31
-
09:16
-
09:08
-
08:51
-
08:22
-
08:07
-
07:49
-
07:11
-
06:32
-
06:08
-
04:43
-
04:07
-
02:40
-
01:55
-
01:27
-
00:54
-
00:44
-
00:21
-
00:19
-
00:04
- 21 июня 2019
-
23:54
-
23:34
-
23:31
-
23:02
-
22:59
-
22:39
-
22:15
-
22:08
-
22:00
-
21:53
-
21:48
-
21:32
-
21:17
-
21:12