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Красота дня – жена Марио Гётце Анн-Катрин Брёммель, фото

Жена Марио Гётце Анн-Катрин Брёммель
София Михайлова
Автор золотого гола ЧМ-2014 Марио Гётце с опозданием на год отпраздновал свадьбу
Избранница Гётце через год после росписи надела свадебное платье.
Футбол / Германия 0

Нападающий «Боруссии» Марио Гётце и Анн-Катрин Брёммель вместе уже семь лет, а узаконили свои отношения в 2018 году. Тогда молодожёны не стали устраивать торжеств по случаю столь важного для обоих события, но спустя год всё же наверстали упущенное на Ибице. Среди гостей праздника были в том числе футболисты – Тьяго Алькантара, Марк Бартра, Марк-Андре тер Штеген.

Несмотря на то что несколько лет назад Анн-Катрин не удалось пробиться в шоу «Топ-модель по-немецки», она всё же состоялась в модельном бизнесе, так что на фотографиях со свадебной церемонии она поразительно красива. О том, что спустя год после росписи молодожёны решили устроить себе праздник, написали все ведущие модные и спортивные издания Германии, а немецкий Vogueдаже сделал фоторепортаж. Мы же просто полюбуемся красотой избранницы автора золотого гола бундестим на ЧМ-2014.

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