Автор золотого гола ЧМ-2014 Марио Гётце с опозданием на год отпраздновал свадьбу

Нападающий «Боруссии» Марио Гётце и Анн-Катрин Брёммель вместе уже семь лет, а узаконили свои отношения в 2018 году. Тогда молодожёны не стали устраивать торжеств по случаю столь важного для обоих события, но спустя год всё же наверстали упущенное на Ибице. Среди гостей праздника были в том числе футболисты – Тьяго Алькантара, Марк Бартра, Марк-Андре тер Штеген.

Несмотря на то что несколько лет назад Анн-Катрин не удалось пробиться в шоу «Топ-модель по-немецки», она всё же состоялась в модельном бизнесе, так что на фотографиях со свадебной церемонии она поразительно красива. О том, что спустя год после росписи молодожёны решили устроить себе праздник, написали все ведущие модные и спортивные издания Германии, а немецкий Vogueдаже сделал фоторепортаж. Мы же просто полюбуемся красотой избранницы автора золотого гола бундестим на ЧМ-2014.